בכיר במל"ל חשף את ממצאי התחקיר הפנימי על טבח 7 באוקטובר באמצע הרכבת

ויקטור וייס, אחד האחראים על התחקיר הפנימי של המל"ל, סיפר את ממצאיו לעשרות אנשים שהיו לידו באחת הנסיעות ברכבת ישראל. זאת למרות שהוא חתום על מסמך "שותף סוד"

בכיר במל"ל האחראי על התחקיר הפנימי לטבח 7 באוקטובר סיפר את ממצאי התחקיר בפרהסיה ולמשמע אוזניהם של עשרות אנשים שהיו לידו באחת הנסיעות של רכבת ישראל. כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

באמצע הרכבת, לצד אנשים ללא סיווג: בכיר במל"ל שאחראי על התחקיר הפנימי של הארגון על טבח 7 באוקטובר חשף את ממצאיו בפומבי | החשיפה של @SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/H7rMwjrtsz — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2025

הבכיר, ויקטור וייס, משמש כראש חטיבת האקלים במל"ל שבמשרד ראש הממשלה. הוא אחד משלושה אנשים שאחראים על התחקיר ואמורים להעביר אותו לראשי האגפים במל"ל.

וייס, בהיותו בכיר במל"ל ובין האחראים על התחקיר, חתום על מסמך "שותף סוד". למרות זאת, הוא שיתף את הפרטים עם אנשים שאין להם סיווג ביטחוני תוך כדי נסיעה ברכבת.

במסגרת התחקיר שנערך בחן הצוות של המטה לביטחון לאומי את המדיניות של המטה בחמש השנים שקדמו למחדל, תחת שלושה ראשי הממשלה - יאיר לפיד, נפתלי בנט ובנימין נתניהו.

לכאן חדשות נודע כי תחקיר המל"ל הראשוני קבע כי לא היה הבדל במדיניות בין ראשי הממשלה השונים שכיהנו בחמש השנים טרם המחדל.

עוד נמצא בתחקיר כי גם המל"ל היה שבוי בקונספציה בשל קביעות בתפקידים בארגון שהובילו לסטגנציה. עוד נודע לכאן חדשות כי האחראיים על התחקיר הגדירו את ההמלצות שלו כ"רדיקליות".