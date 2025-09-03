מעשה לא אחראי

בכיר במל"ל חשף את ממצאי התחקיר הפנימי על טבח 7 באוקטובר באמצע הרכבת

בכיר במל"ל חשף את ממצאי תחקיר טבח אוקטובר בשיחה ברכבת
ויקטור וייס, אחד האחראים על התחקיר הפנימי של המל"ל, סיפר את ממצאיו לעשרות אנשים שהיו לידו באחת הנסיעות ברכבת ישראל. זאת למרות שהוא חתום על מסמך "שותף סוד"
מחבר סולימאן מסוודה
Getting your Trinity Audio player ready...
פלסטינים פורצים את הגדר ומשתלטים על טנק
צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90

בכיר במל"ל האחראי על התחקיר הפנימי לטבח 7 באוקטובר סיפר את ממצאי התחקיר בפרהסיה ולמשמע אוזניהם של עשרות אנשים שהיו לידו באחת הנסיעות של רכבת ישראל. כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

הבכיר, ויקטור וייס, משמש כראש חטיבת האקלים במל"ל שבמשרד ראש הממשלה. הוא אחד משלושה אנשים שאחראים על התחקיר ואמורים להעביר אותו לראשי האגפים במל"ל.

וייס, בהיותו בכיר במל"ל ובין האחראים על התחקיר, חתום על מסמך "שותף סוד". למרות זאת, הוא שיתף את הפרטים עם אנשים שאין להם סיווג ביטחוני תוך כדי נסיעה ברכבת.

במסגרת התחקיר שנערך בחן הצוות של המטה לביטחון לאומי את המדיניות של המטה בחמש השנים שקדמו למחדל, תחת שלושה ראשי הממשלה - יאיר לפיד, נפתלי בנט ובנימין נתניהו.

לכאן חדשות נודע כי תחקיר המל"ל הראשוני קבע כי לא היה הבדל במדיניות בין ראשי הממשלה השונים שכיהנו בחמש השנים טרם המחדל.

עוד נמצא בתחקיר כי גם המל"ל היה שבוי בקונספציה בשל קביעות בתפקידים בארגון שהובילו לסטגנציה. עוד נודע לכאן חדשות כי האחראיים על התחקיר הגדירו את ההמלצות שלו כ"רדיקליות".

עוד בנושא

דונלד טראמפ

טראמפ: "אם חמאס יחזיר את 20 החטופים, הכל ישתנה במהירות"

לוחמים בצפון רצועת עזה

נתניהו בפנייה לאנשי מילואים: "עומדים בפני שלב ההכרעה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • ברוס וויליס עם דמי מור, ארכיון
    "קשה שאדם חיוני כמוהו משתנה": דמי מור על ברוס וויליס
  • גורי אלפי
    איך יודעים שזה הזמן? גורי אלפי מלמד איך לאבד את הבתולים
  • צילומי לוויין של הכור בדימונה, 03.09.25
    "תמונות לוויין חושפות בנייה של מתחם חדש בכור בדימונה"
  • התגעגעתם? אחרי 30 שנה - כוכבי "עניין של זמן" מתאחדים | ריאיון עם תומר שרון
    30 שנה אחרי: כוכבי "עניין של זמן" מתאחדים על הבמה
  • רני בלייר
    איך לגדול בעוטף עזה הוליד את הסדרה "שבתות וחגים"?

אולי יעניין אותך