בנט הציע איחוד בראשותו - כך השיבו ליברמן ואיזנקוט

בנט היה רוצה להשלים את האיחודים בטווח של כמה שבועות או חודש, כשבכוונתו לייצר מפלגה גדולה בראשותו. השניים מצידם, לא סיפקו מענה מיידי
מחבר יערה שפירא
נפתלי בנט
צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נפגש בנפרד עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ועם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, וקרא להם לאחד את מפלגותיהם בראשותו. כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בנט היה רוצה להשלים את האיחודים בטווח של כמה שבועות או חודש. גישתו היא שצריך לייצר מפלגה גדולה בראשותו בהקדם, כדי לסמן לציבור מה האלטרנטיבה לנתניהו.

ליברמן בפגישתם לפני שבוע וחצי, השיב לבנט שיחליט על איחודים בסמוך לבחירות. איזנקוט אמר היום שייבחן את הרעיון בהמשך - כשבבסיס עומד החשש בסביבתו שאיחוד מוקדם מדי ישמש את נתניהו לקמפיין נגד.

פגישת נפתלי בנט וגדי איזנקוט
פגישת נפתלי בנט וגדי איזנקוט

מוקדם יותר היום, פורסמה מטעמו של בנט תמונה משותפת עם איזנקוט. "השניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם. פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה", כך נכתב.

