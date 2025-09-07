השר רון דרמר צפוי להיפגש השבוע עם שר החוץ הסורי

דרמר נפגש בעבר כמה פעים עם אסעד א-שייבאנו, כדי לגבש תשתית להסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה. מי שדוחף לקיום הפגישה הוא השליח האמריקני טום בראק
מחבר סולימאן מסוודה
השניים נפגשו בעבר כמה פעמים כדי לגבש תשתית להסכם ביטחוני בין ישראל וסוריה. מי שדוחף לקיום הפגישה הוא השליח האמריקני טום בראק, שנועד עם השניים בעבר.

א-שייבאני נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לנשיא סוריה אחמד א-שרע. א-שרע עצמו אישר לפני כשבועיים שארצו מנהלת "מגעים מתקדמים" עם ישראל להסכם ביטחוני.

א-שרע אמר את הדברים בפגישה עם אנשי תקשורת מהעולם הערבי. א-שרע אמר עוד כי הוא רוצה לבסס מחדש את שביתת הנשק עם ישראל, שיהיו "סידורים ביטחוניים" שישמרו על ריבונות סוריה ויפתחו אפשרות לצעדים בוני אמון, שייתכן שיביאו בעתיד לשלום.

א-שרע הוסיף כי הוא אינו רואה כרגע שישנה אפשרות להסכם שלום בין סוריה לישראל. עם זאת הוסיף כי אם הסכם השלום ישרת את האינטרסים של סוריה ושל העם הסורי הוא "לא יהסס לבחור באפשרות זו".  

