נתניהו לשרים בישיבת הממשלה: "לא להתבטא בענייני המבצע בעזה – זה מזיק"

נתניהו לשרים: "לא להתבטא בענייני המבצע בעזה – זה מזיק"
נתניהו פנה לשרים וביקש שכל התבטאות בנוגע למבצע בעזה תתבצע באמצעות מערך הדוברות של ראש הממשלה
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
נתניהו ישיבת ממשלה 28.5.23 F230528YS03
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לשרים בישיבת הממשלה וביקש מהם לא להתבטא ולא לצייץ בענייני המבצע בעזה. כך פורסם היום (שני) בכאן חדשות.

נתניהו הסביר כי התבטאויות שרים בעניין מזיקות וביקש שכל התבטאות ביחס למבצע בעזה תיעשה אך ורק בתיאום עם דוברות ראש הממשלה.

אמש פורסם בכאן חדשות כי בצה"ל עוברים שלב נוסף לקראת כיבוש העיר עזה, תוך מתן מנוחה ללוחמים בסדיר, שיצאו למנוחה בבית אימון, ואז יחזרו לתמרון העצים בצפון הרצועה.

בעוד מספר שבועות, כך אומרים גורמים צבאיים, צה"ל יהיה מוכן אחרי מנוחה לכיבוש העיר עזה. זאת במסגרת מבצע מרכבות גדעון.

עוד בנושא

בנימין נתניהו, גדעון סער

קרב הקרדיטים בין רה"מ לסער בעניין מינוי ראש מערך ההסברה

בצלאל סמוטריץ'

סמוטריץ': "אולי נתניהו לא יכול לעמוד בלחצים ולהוביל להחלטה הנכונה"

תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות | פרק 5 - האהבה מתה
    שילה מתמודד עם המשימה הקשה בחייו. "התנתקות", פרק הסיום
  • המסעדה הגדולה
    הסדרה הנוסטלגית שחיברה בין יהודים וערבים חוזרת
  • מחווה
    "כמו לראות את הדבר האמיתי": סוד ההצלחה של להקות המחווה
  • אליצ'ה דיאס
    ידי זהב: האמנית שמזהיבה חפצי קודש עתיקים
  • ליקוי הירח בשמי ירושלים
    רק פעמיים בשנה: "ירח דם" יאיר את שמי ישראל הערב

אולי יעניין אותך