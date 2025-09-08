נתניהו לשרים בישיבת הממשלה: "לא להתבטא בענייני המבצע בעזה – זה מזיק"

נתניהו פנה לשרים וביקש שכל התבטאות בנוגע למבצע בעזה תתבצע באמצעות מערך הדוברות של ראש הממשלה

נתניהו לשרים: "לא להתבטא בענייני המבצע בעזה – זה מזיק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לשרים בישיבת הממשלה וביקש מהם לא להתבטא ולא לצייץ בענייני המבצע בעזה. כך פורסם היום (שני) בכאן חדשות.

נתניהו הסביר כי התבטאויות שרים בעניין מזיקות וביקש שכל התבטאות ביחס למבצע בעזה תיעשה אך ורק בתיאום עם דוברות ראש הממשלה.

אמש פורסם בכאן חדשות כי בצה"ל עוברים שלב נוסף לקראת כיבוש העיר עזה, תוך מתן מנוחה ללוחמים בסדיר, שיצאו למנוחה בבית אימון, ואז יחזרו לתמרון העצים בצפון הרצועה.

בעוד מספר שבועות, כך אומרים גורמים צבאיים, צה"ל יהיה מוכן אחרי מנוחה לכיבוש העיר עזה. זאת במסגרת מבצע מרכבות גדעון.