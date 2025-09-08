ההקלטות של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן נחשפות: "המהלכים שהובילה קטר - ברכה"

בריאיון עמו בסוף השבוע האחרון ניסה כהן להתנער מאחריות על מנגנון העברת הכסף הקטרי לחמאס, טען שהתנגד אליו והטיל את האשמה על שב"כ וצה"ל. מהקלטות של כהן מ-2022 שהגיעו לידי כאן חדשות עולה תמונה אחרת

בהקלטה של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שהגיעה לידי כאן חדשות והתפרסמה הבוקר (שני) בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב, נשמע כהן משבח את העברת הכסף הקטרי לידי חמאס. הדברים נאמרו בכנס סגור שנערך ביוני 2022, אז כינה כהן את המהלכים שהובילה קטר בעזה ובישראל "ברכה".

בהקלטה נשמע כהן משבח את אמיר קטר, אותו הוא תיאר כ"בחור צעיר שהוקפץ דור ומנהל את קטר ביד רמה". לדבריו, קטר היא "מדינה שעזרה לנו לשמור על השקט בעזה בזכות מזוודות הדולרים שעברו. גם ביקורת חטפנו על הדבר הזה, אבל זה הרבה מאוד בזכות האיש הזה".

האזינו להקלטות

דבריו של כהן העולים מההקלטה עומדים בסתירה לדברים שאמר בריאיון לערוץ 12 בסוף השבוע האחרון בנושא מנגנון העברת הכסף הקטרי לחמאס. בריאיון טען שהתנגד למהלך, שהשלכותיו היו הרות אסון וסייעו לחזק את חמאס לקראת מתקפת 7 באוקטובר. כהן הטיל את האחריות על שב"כ ועל מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלדבריו היו האחראיות על המנגנון.