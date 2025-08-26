יוסי כהן: "אם רוצים שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה"

בריאיון לפודקאסט אמר ראש המוסד לשעבר: "בבית אמרו לי לא להתקרב לפוליטיקה בגלל המחירים הכבדים הכרוכים בכך, אבל היום אין ברירה"

יוסי כהן: "אם רוצים שינוי - אני צריך להיות ראש הממשלה"

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הביע נכונות להתמודד על תפקיד ראש הממשלה. בריאיון לפודקאסט "בסלון של יסמין" שפורסם הערב (שלישי) אמר כהן: "בעבר תמיד אמרו לי בבית 'אל תתקרב לפוליטיקה' בגלל המחירים הכבדים שכרוכים בך. היום, במידה רבה, אין ברירה. אם רוצים שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה".

"מגיל 1 ועד גיל 60 שיררתי את מדינת ישראל ולא עשיתי שום דבר אחר. אהבתי את זה ואני עדיין אוהב את זה", הוסיף כהן. "אני מנסה לעשות ככל יכולתי גם היום".

"יש לזה מחירים. היום הבית אומר לי במידה רבה 'נגזר עליך, אין לך ברירה, אתה חייב לעשות את זה' וגם הציבור בחלקו דוחף מאוד", הסביר. "אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע, מאחר שלא קורה שום דבר בפוליטיקה".

לדברי ראש המוסד לשעבר, תפקיד ראש הממשלה הוא לא בהכרח פוליטי. "אני בעיקר רואה אותו כתפקיד מנהיגותי. את רואה מהחלון שלך את כל העם העומד בפקקים, שסובל מחוסר ביטחון מחוסר אחדות, מצפיפות נוראה ומיוקר מחייה. החברה שלנו מפולגת ומפוצלת וכואבת מאוד, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. המוצר הזה, המנהיגותי, שאני אנסה למכור כשתהיה מערכת בחירות פעילה, מדבר על מנהיגות לאומית שהיא בעיקרה אחדות וביטחון", הסביר.

בחודש ינואר 2024 פורסם בכאן חדשות כי כהן נפגש עם היועץ הפוליטי שלום שלמה, ששימש כמזכיר הממשלה של ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד. שלמה היה מאדריכלי ממשלת השינוי, ובשנים האחרונות שימש כיועץ פוליטי לבכירי הפוליטיקאים בישראל.

כהן מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שפירסם הודעה שמסמנת את גופי הביטחון כאחראים למחדל 7 באוקטובר. "אחריות מקבלים בתחילת התפקיד, לא במהלכו", אמר כהן בתחילת המלחמה לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב. "לעם ישראל לא מגיעות רק תשובות, מגיעה לו מערכת טובה יותר שיודעת להגן על מדינת ישראל בגבולותיה".