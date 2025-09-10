פרשת הדרכונים: השר אלי כהן זומן לחקירה באזהרה בלהב 433

השר צפוי להיחקר באזהרה על חלקו בפרשת הדרכונים, שנחשפה לפני כשנה, בעת כהונתו כשר החוץ. בין מוסרי העדות, שנבדק אם הונפק לו דרכון דיפלומטי - בנו של ראש הממשלה, יאיר • השר כתב בתגובה: ארבעה דרכונים בלבד הונפקו מסיבות מוצדקות. לא נעברה עבירה פלילית או מנהלית

שר האנרגיה אלי כהן זומן הבוקר (רביעי) לחקירה בלהב 433 בפרשת הדרכונים. השר צפוי להיחקר באזהרה על חלקו בפרשת הדרכונים בעת כהונתו כשר החוץ. בין השמות הבולטים שעלו בפרשה שנחשפה לפני כשנה, היה בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו.

טרם מסר עדותו, כתב הבוקר השר כהן בחשבון X: "חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח - אבל כאזרח שומר חוק, מרגע שנפתחה חקירה אענה על כל השאלות באופן מלא".

"לעובדות - בתקופתי כשר חוץ הונפקו על ידי מנכל המשרד בהתאם לסמכותו, ארבעה דרכונים בלבד - ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על ידי מספר מנכ"לים החל משנת 2009. דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בין לאומית במסגרת תפקידם".

"גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים. גם בדיעבד החלטת המנכ"ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים בהחלט מוצדקת, ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגלי", כתב.

הפרשה נחשפה לפני כשנה, אחרי דיווח בעיתון "הארץ" בדצמבר 2023, לפיו הונפקו דרכונים דיפלומטיים לפעילי ליכוד וגם לבנו של ראש הממשלה. אז חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 פשטו על מטה משרד החוץ בירושלים, ערכו חיפוש במשרדים ותפסו חומרים, במסגרת חקירת חשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים למי שלא היו זכאים להם.

לפי החשד, הדרכונים יועדו למי שלא עמדו בתבחינים לקבלת דרכון דיפלומטי, ובהם יאיר נתניהו. החקירה במשרד החוץ התמקדה באירועים בתקופת כהונתו של השר הקודם, אלי כהן. לפני כחודשיים, בנו של ראש הממשלה זומן למסור עדות במסגרת חקירת החשד שדרכונים דיפלומטיים הונפקו לו שלא על פי הנהלים.