האיחוד האירופי: משעים את התמיכה בישראל, נדון בהסכמי הסחר

לפי יו"ר הנציבות של האיחוד האירופי ההחלטה הגיעה עקב המצב ההומניטרי והמלחמה בעזה. ההערכה בקרב דיפלומטים ישראלים היא שההכרזה על הסנקציות הגיעה עקב שינוי בעמדות גרמניה ואיטליה, שעד כה הוערך כי יתנגדו להן

יו"ר הנציבות של האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, הכריזה על הקפאת התמיכה של האיחוד בישראל. כמו כן, הכריזה פון דר ליין על כך שהאיחוד ידון בסנקציות על "שרים קיצוניים ומתנחלים אלימים", ועל השעיה חלקית של הסכמי הסחר עם ישראל.

השעיית התמיכה האירופית בישראל לא תחול על ארגוני חברה אזרחית ומוסד "יד ושם", כך לפי הודעת יו"ר נציבת האיחוד האירופי פון דר ליין. ההנחה בישראל הייתה שגרמניה ואיטליה לא יצביעו בעד הטלת סנקציות על ישראל, וההערכה בקרב דיפלומטים ישראלים היא שהיה שינוי בעמדותיהם, כי אחרת פון דר ליין לא היתה מכריזה על קידום העיצומים.

"מה שקורה בעזה זעזע את מצפונו של העולם. ‏רעב מעשה ידי אדם לעולם לא יוכל להיות נשק מלחמה. הסיוע של האיחוד האירופי לעזה עולה בהרבה על זה של כל שותף אחר. ‏אבל כמובן, אירופה צריכה לעשות יותר. הנה צעדים להמשך הדרך", כתבה יו"ר הנציבות של האיחוד האירופי בהודעתה.

בנאום שנשאה פון דר ליין בפני פרלמנט האיחוד האירופי בו הכריזה על הטלת העיצומים, היא שבה וקראה לשחרור החטופים שבשבי בעזה, והבהירה שלא יכול להיות מקום לחמאס בשום שלטון פלסטיני עתידי.