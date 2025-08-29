שוב חשש בישראל מפני סנקציות מצד האיחוד האירופי

בישיבה בקופנהגן שהוגדרה "בלתי רשמית", צפויים שרי החוץ והביטחון של מדינות האיחוד האירופי לדון בעיקר במלחמה באוקראינה, אך גם המלחמה בעזה תהיה על סדר היום - כשבאוויר החשש בישראל מקידום סנקציות אירופיות | מי שעומדות לצד ישראל, והדרישות של המבקרות הבולטות

שרי החוץ וההגנה של האיחוד האירופי מתכנסים היום (שישי) ומחר בקופנהגן לישיבה בלתי-רשמית, כשהנושא העיקרי על השולחן הוא בעיקר המלחמה באוקראינה, אך על סדר היום תעלה גם המלחמה בעזה, ואולי אך החלטה שצפויה להתקבל בנושא.

בעניין הישראלי יעמוד במרכז הדיון הכוונה של ישראל להרחיב את המלחמה בעזה, על רקע הרג העיתונאים בהפגיעה השבוע בבית החולים נאצר בחאן יונס. גורמים דיפלומטים מישראל הביעו חשש כי הציר העוין את ישראל באיחוד יעלה על סדר היום את הדרישה להטיל סנקציות על ירושלים כדי להרתיעה מכיבוש מלא של עזה.

מול הניסיון של מדינות כמו ספרד ואירלנד להביא לביטול כל ההסכמים בין ישראל לאיחוד, עומדות מספיק מדינות שימנעו מהלך שכזה - הונגריה, צ'כיה, ואף גרמניה ואיטליה. אולם הציר האנטי-ישראלי יבקש להעביר סנקציות חלקיות כמו ביטול הסכמי הורייזן - לשיתוף פעולה אקדמי-טכנולוגי - או אף דרישה לביטול הסכמי הסחר בין ישראל לאיחוד המאפשרים ייצוא וייבוא מוצרים רבים ללא מכס.

לסנקציות חלקיות מצד האיחוד דרוש רוב מיוחס ולא קונצנזוס מלא, שמייצג שני שלישים מן המדינות, וגם כזה המייצג שני שלישים מתושבי היבשת. בפעם האחרונה שעלו הדרישות לא היה רוב שכזה, וגרמניה ואיטליה (שמייצגות 31% מתושבי האיחוד) התנגדו להצעות. אולם מאז גרמניה הטילה אמברגו נשק על ישראל, ובאיטליה מתחו ביקורת חריפה על הכוונות להרחיב את הלחימה.

ההנחה היא שגרמניה לא תחריף את צעדיה כלפי ישראל ותסתפק באמברגו הנשק, שזכה לביקורת בתוך מפלגתו של הקנצלר. גם עמדתה של הולנד עשויה להיות סובלנית יותר, לאחר התפטרות שר החוץ קספר ולדקמפ שהוביל את מהלך הסנקציות נגד ישראל. עמדת איטליה לעומת זאת היא עדיין בגדר חידה, כאשר בירושלים לא ברור איך ינהג שר החוץ האיטלקי אם הצבעה על סנקציות חלקיות תעלה לדיון.

בישיבת הבכירים בקופנהאגן שרי החוץ וההגנה של האיחוד האירופי ידונו בעיקר במלחמה באוקראינה ובהתלקחות החדשה - 21 הרוגים בקייב שלשום - למרות הפסגה באלסקה, והתקווה של טראמפ להוביל את הצדדים להפסקת אש ולמשא ומתן, שבינתיים לא עולה יפה. לישיבה הלא פורמלית הוזמנו גם שרי החוץ וההגנה של בריטניה, נורווגיה, אוקראינה ואיסלנד שאינן חברות באיחוד. בין היתר הצעדים הנשקלים הם הפשרת נכסים רוסיים שמוקפאים באירופה - כדי לממן את בנייתה מחדש של אוקראינה.