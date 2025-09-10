דגל התורה תימנע בהצבעה - ותאפשר את הגדלת תקציב הביטחון

הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, הורה לחברי המפלגה "להימנע בהפגנתיות". על אף הצעד, ישנו רוב להעברת התקציב בקריאה ראשונה
מחבר יערה שפירא
הפגישה בבית הרב לנדו, אתמול
מליאת הכנסת תצביע היום (רביעי) על תוספת תקציבית של כ-30 מיליארד שקלים למערכת הביטחון, שמובילה לקיצוץ כמעט בכל יתר משרדי הממשלה. הרב לנדו, מנהיג הציבור החרדי, הורה למפלגת דגל התורה להימנע "בהפגנתיות" מההצבעה. העובדה כי בדגל התורה לא יתנגדו להגדלת התקציב, תאפשר את העברתו בקריאה ראשונה.

בהודעה שפרסמה דגל התורה נכתב כי "הקואליציה לא עומדת בהתחייבויותיה" בכך שתיקון התקציב "מובא אך ורק לצורכי מערכת הביטחון בלבד, ואין בו קיצוץ בסעיפים האזרחיים כלל".  

אגודת ישראל הודיעה כבר אתמול שתתנגד לשינוי בשל הקיצוץ בתקציבי "אופק חדש" לחינוך החרדי, והקואליציה ניהלה מגעים עם דגל התורה בניסיון לשכנעה להימנע.

לפני כחודש אישרה הממשלה את הגדלת תקציב המדינה לשנת 2025 בכ-30 מיליארד שקלים נוספים בשל הוצאות המלחמה. כמעט 28 מיליארד שקלים מיועדים לתקציב הביטחון, בכללם גם 1.6 מיליארד שקלים שמיועדים לסיוע הומניטרי לתושבי רצועת עזה.

