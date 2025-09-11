השרה רגב על התקיפה בקטר: "גם אם בכירי חמאס לא חוסלו - זו הצלחה"

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני אמרה בריאיון בתוכנית "הבוקר הזה" כי ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטר הוא פעולה מוצלחת • "היכולת שלנו להגיע לכל אחד ובכל מקום ואין לאף אחד חסינות - זה מסר אדיר", אמרה השרה

השרה רגב: "גם אם בכירי חמאס לא חוסלו - זו הצלחה"

שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני מירי רגב אמרה הבוקר (חמישי) לכאן רשת ב', כי ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטר הוא פעולה מוצלחת, גם אם בסופו של דבר, בכירי חמאס לא חוסלו.

האזינו לריאיון המלא עם השרה מירי רגב בכאן רשת ב

"בהחלטה הזו של ראש הממשלה, שהלך כנגד הזרם וכנגד גורמים מסוימים ביטחוניים, פעולה עם מסר מאוד ברור, שאנחנו נרדוף ונחסל את בכירי חמאס בכל מקום שהם יהיו, יש כאן הצלחה בכל מקרה", אמרה השרה רגב בריאיון בתוכנית "הבוקר הזה". "היכולת שלנו להגיע לכל אחד ובכל מקום ואין לאף אחד חסינות - זה מסר אדיר".

לגבי השפעת המהלך על החזרת החטופים, אמרה רגב כי הלחץ שהופעל על בכירי חמאס בחו"ל, אשר לטענתה סיכלו עד כה את העסקאות, עשוי לזרז את ההבנות. "כשהם נרדפים ומרגישים את הלחץ - הם יבינו שאין ברירה אלא לשחרר את החטופים", אמרה השרה בריאיון לאילאיל שחר.

השרה התייחסה גם לביקורת הבין-לאומית בעקבות התקיפה בקטר. לדבריה, "מדינות שמגבות טרור כמו האיחוד האירופי יצטרכו בסוף את העזרה של ישראל", והוסיפה כי "7 באוקטובר לא יחזור על עצמו, נמשיך לרדוף את ראשי חמאס כפי שארצות הברית רדפה את בן לאדן".

רגב תקפה גם את קטר, והאשימה אותה בתמיכה בטרור ובהובלת קמפיינים אנטי-ישראליים: "אני לא מגדירה מי מדינת אויב, אבל קטר תומכת בטרור לאורך שנים".