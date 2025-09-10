אחרי התקיפה בדוחה

המסר מקטר לישראל: אל תפנו אלינו במסגרת המו"מ בקרוב

המסר מקטר לישראל: אל תפנו אלינו במסגרת המו"מ בקרוב
בישראל עדיין פסימיים בנוגע לתוצאות התקיפה בדוחה • נתניהו שיגר מסר חריף נגד קטר: "אם לא תגרשו או תעמידו לדין את המחבלים החוסים במדינתכם – אנחנו נעשה זאת" • ר"מ קטר ל-CNN: "נתניהו מוביל את המזה"ת לכאוס - תהיה תגובה למתקפה"
מחבר סולימאן מסוודה
Getting your Trinity Audio player ready...
תקיפת המבנה בו שהו בכירי חמאס בדוחחה, קטר, 9.9.2025
תקיפת המבנה בו שהו בכירי חמאס בדוחחה, קטר, 9.9.2025 צילום: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

אחרי התקיפה נגד בכירי חמאס בדוחה, קטר העבירה מסר לישראל לפיו אין לה מה לפנות אליה בתקופה הקרובה בעניין המו"מ על עסקת החטופים. כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב מסר משלו לקטר. לדברי נתניהו: "אני אומר לקטר ולכל המדינות שמספקות מחסה לטרוריסטים, או שתגרשו אותם או שתעמידו אותם לדין. כי אם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת". נתניהו הוסיף: "עשינו בקטר את מה שארצות הברית עשתה אחרי 11 בספטמבר".

ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני השיב לנתניהו בריאיון ל-CNN - ואיים כי תהיה תגובה למתקפה. הוא הוסיף: "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס, אנו בוחנים מחדש הכול בנוגע לתפקידנו כמתווכות - ולעתיד חמאס בקטר". עוד טען: "קצינים קטאריים נפצעו במתקפה הישראלית והם נמצאים במצב קריטי

בישראל נמשכת ההערכה הפסימית לפיה המבצע לחיסול בכירי חמאס בדוחה לא השיג את כל יעדיו. עם זאת, עדיין ממתינים לאימות סופי בעניין.

באופן חריג, למרות שעברה יותר מיממה מאז התקיפה בקטר, בישראל לא מזהים אינדיקציות לתוצאות התקיפה.

בכיר ישראלי נימק היום את ההחלטה לצאת לפעולה חרף בכירי מערכת הביטחון בעיתוי הנוכחי. לדבריו, המטרה הייתה לנסות לחסל את הנהגת חמאס חו"ל לפני תחילת הפעילות הקרקעית וכיבוש העיר עזה. הנושא עלה בדיונים פנימיים שקדמו לתקיפה.

הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד דדי ברנע, התנגדו אך ורק לעיתוי התקיפה ולא לעצם החיסול עצמו. זאת בנימוק שביצוע הפעולה אפשרי בכל זמן שייבחר.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם בני משפחות חטופים בבית הלבן ואמר להם: "הממשל עובד קשה ומחויב להחזרת כולם"

הקרב על הקרדיט בין שב"כ לצה"ל

מבצע ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטאר נוהל אתמול במקביל בבור חיל האוויר בקריה ובחמ"ל של שב״כ.

על פי גורמים שהיו מעורבים בהתרחשויות, בצה"ל רצו שראש הממשלה נתניהו יגיע לבור של חיל האוויר כדי לעקוב משם אחרי המתקפה שבוצעה באמצעות מטוסי חיל האוויר.

עם זאת, ראש הממשלה ושר הביטחון החליטו להגיע דווקא למטה השב"כ, שם עקבו אחרי ההיבטים המודיעיניים של המבצע.

כפי שפרסמנו אמש: ממלא מקום ראש השב״כ הוא היחיד בצמרת מערכת הביטחון שתמך בפעולה בנקודת זמן זו.

מדובר צה"ל נמסר: לא נתייחס

עוד בנושא

בכירי חמאס ששהו על פי דיווחים במבנה שהותקף בדוחה בירת קטר

ישראל תקפה את צמרת חמאס בבירת קטר

התקיפה תקדם עסקת חטופים?

האם התקיפה נגד בכירי חמאס בקטר תקדם עסקת חטופים?

בחירת העורכת
  • רצו ניס - וקיבלו תוניס
    רצו ניס - וקיבלו תוניס: הטיסה שהשתבשה
  • פעולה היסטורית בקטר: ישראל תקפה את הנהגת חמאס בדוחה
    פעולה היסטורית: מאחורי תקיפת הנהגת חמאס בדוחה
  • רות רייכמן
    מחושך לאור: שיר ראובן לומדת איך לצאת מכת שגדלת בה
  • שווים
    האתר שכל העיתונאים בו הם בעלי מוגבלויות | חיות כיס
  • יחד נשים קץ לצפירות
    צופרים בכביש? בטח לא שמעתם על "תסמונת הפוק במעלית"

אולי יעניין אותך