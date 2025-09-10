המסר מקטר לישראל: אל תפנו אלינו במסגרת המו"מ בקרוב

בישראל עדיין פסימיים בנוגע לתוצאות התקיפה בדוחה • נתניהו שיגר מסר חריף נגד קטר: "אם לא תגרשו או תעמידו לדין את המחבלים החוסים במדינתכם – אנחנו נעשה זאת" • ר"מ קטר ל-CNN: "נתניהו מוביל את המזה"ת לכאוס - תהיה תגובה למתקפה"

אחרי התקיפה נגד בכירי חמאס בדוחה, קטר העבירה מסר לישראל לפיו אין לה מה לפנות אליה בתקופה הקרובה בעניין המו"מ על עסקת החטופים. כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

יממה אחרי מבצע "פסגת האש": קטר העבירה מסר רשמי לישראל - "אל תפנו אלינו בקרוב בנוגע למשא ומתן" | הדיווח של @SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/RczPfJprnp — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב מסר משלו לקטר. לדברי נתניהו: "אני אומר לקטר ולכל המדינות שמספקות מחסה לטרוריסטים, או שתגרשו אותם או שתעמידו אותם לדין. כי אם לא תעשו זאת, אנחנו נעשה זאת". נתניהו הוסיף: "עשינו בקטר את מה שארצות הברית עשתה אחרי 11 בספטמבר".

ראש ממשלת קטר מוחמד אל תאני השיב לנתניהו בריאיון ל-CNN - ואיים כי תהיה תגובה למתקפה. הוא הוסיף: "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס, אנו בוחנים מחדש הכול בנוגע לתפקידנו כמתווכות - ולעתיד חמאס בקטר". עוד טען: "קצינים קטאריים נפצעו במתקפה הישראלית והם נמצאים במצב קריטי

נתניהו נגד קטר: "לכל המדינות המספקות מחסה למחבלים: תגרשו אותם או שתביאו אותם לדין - או שאנחנו נעשה זאת"@gilicohen10 @SuleimanMas1



(צילום: עומר מירון, לע"מ) pic.twitter.com/KmncXMX81h — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

בישראל נמשכת ההערכה הפסימית לפיה המבצע לחיסול בכירי חמאס בדוחה לא השיג את כל יעדיו. עם זאת, עדיין ממתינים לאימות סופי בעניין.

באופן חריג, למרות שעברה יותר מיממה מאז התקיפה בקטר, בישראל לא מזהים אינדיקציות לתוצאות התקיפה.

על אף דרישת מערכת הביטחון למצות את המו"מ להשבת החטופים: @gilicohen10 עם הנימוק של בכיר ישראלי לעיתוי התקיפה בקטר#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/QvfWpc7LDC — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

בכיר ישראלי נימק היום את ההחלטה לצאת לפעולה חרף בכירי מערכת הביטחון בעיתוי הנוכחי. לדבריו, המטרה הייתה לנסות לחסל את הנהגת חמאס חו"ל לפני תחילת הפעילות הקרקעית וכיבוש העיר עזה. הנושא עלה בדיונים פנימיים שקדמו לתקיפה.

הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד דדי ברנע, התנגדו אך ורק לעיתוי התקיפה ולא לעצם החיסול עצמו. זאת בנימוק שביצוע הפעולה אפשרי בכל זמן שייבחר.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש עם בני משפחות חטופים בבית הלבן ואמר להם: "הממשל עובד קשה ומחויב להחזרת כולם"

הקרב על הקרדיט בין שב"כ לצה"ל

מבצע ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטאר נוהל אתמול במקביל בבור חיל האוויר בקריה ובחמ"ל של שב״כ.

על פי גורמים שהיו מעורבים בהתרחשויות, בצה"ל רצו שראש הממשלה נתניהו יגיע לבור של חיל האוויר כדי לעקוב משם אחרי המתקפה שבוצעה באמצעות מטוסי חיל האוויר.

קרב הקרדיטים: @shemeshmicha עם החלטת רה"מ ושר הביטחון לשבת בחמ"ל של שב"כ ולא בבור המבצעי של צה"ל בזמן מבצע "פסגת אש"#מהדורתכאןחדשות עם @talberman pic.twitter.com/J2iwv69b9W — כאן חדשות (@kann_news) September 10, 2025

עם זאת, ראש הממשלה ושר הביטחון החליטו להגיע דווקא למטה השב"כ, שם עקבו אחרי ההיבטים המודיעיניים של המבצע.

כפי שפרסמנו אמש: ממלא מקום ראש השב״כ הוא היחיד בצמרת מערכת הביטחון שתמך בפעולה בנקודת זמן זו.

מדובר צה"ל נמסר: לא נתייחס