כשהחקירה נגדו עדיין ממתינה להחלטה: אושר מינוי ראש הסגל של נתניהו לשגריר ישראל בבריטניה

ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה הערב (שני) את מינוי ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בלונדון. נגד ברוורמן נפתחה חקירה בחשד להפרת אמונים, ובימים אלה התיק בעניינו ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

בחודש יולי האחרון, פורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות כי לשכת ראש הממשלה החלה לקדם לאחרונה את מינויו של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

ברוורמן נחקר בנובמבר 2024, לאחר שנחשד כי שינה פרוטוקול רשמי מ-7 באוקטובר 2023 ללא סמכות. על פי החשד, ברוורמן ניגש לקצרנית שכתבה את תמליל השיחה בין המזכיר הצבאי לראש הממשלה בשעה 06:40 בבוקר של תחילת המלחמה, וביקש לשנות את שעת השיחה ל-06:29. אחרי שסירבה לעשות זאת, לקח בעצמו את התמליל, תיקן את השעה ודרש ממנה להזין את הפרטים המתוקנים. בחקירתו, טען ברוורמן כי מדובר ב-"תיקן טעות" בפרוטוקול.

בחדשות שישי בכאן חדשות פורסם כי התלונה נגד ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, הוגשה על ידי מזכירו הצבאי של נתניהו, אבי גיל, כבר בתחילת שנת 2024. תלונת המזכיר כללה רק את החשד לשינוי פרוטוקול השיחה שהתקיימה בינו לבין ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.