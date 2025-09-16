גדי איזנקוט הכריז על הקמת מפלגה חדשה

למפלגה החדשה קוראים "ישר". בין המייסדים:מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר, נשיא WIX, ושיר, בתם של שורדי השבי אביבה וקית' סיגל
מחבר מיכאל שמש
ח"כ גדי איזנקוט, מרץ 2025
ח"כ גדי איזנקוט, מרץ 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

רא"ל במיל' גדי איזנקוט הכריז היום (שלישי) על הקמת מפלגתו החדשה "ישר! עם איזנקוט" והציג את רשימת 120 מייסדות ומייסדי המפלגה, בהם שמות מוכרים. "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית", אמר אייזנקוט עם הקמת המפלגה והוסיף כי היא "תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר".

בין 120 מייסדות ומייסדי המפלגה מופיעים שמות בולטים מתחומי הייטק, כלכלה, ביטחון ותרבות. בין המייסדים הבולטים: ניר זוהר, נשיא WIX; פרופסור אמריטוס מנו טרכטנברג, מומחה כלכלה בעל שם עולמי; יואב הורוביץ, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו; חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא; ושיר סיגל, בתם של שורדי השבי אביבה וקית' סיגל. כמו כן נמנים עם המייסדים יריב מוזר, במאי הקולנוע הישראלי וזוכה פרס אמי לשנת 2025, ואלוף במילואים פרופסור ישי בר. 

לדברי איזנקוט, המפלגה "תבסס אלטרנטיבה שלטונית רחבה ותהווה בסיס לאיחודים נוספים, כל זאת מתוך רצון להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית ועוצמתית ברוח מגילת העצמאות".

איזנקוט הוסיף: "לאזרחי ישראל מגיעה הנהגה שתשרת את הציבור בניקיון כפיים ומתוך מחויבות עמוקה לעתיד המשותף, לשגשוג ישראל כחברת מופת בעיני אזרחיה ובעיני העולם".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר: "מברך את רא"ל גדי איזנקוט על הקמת מפלגת 'ישר'. ביחד נעשה ונצליח ונשנה כיוון למדינת ישראל".

אולי יעניין אותך