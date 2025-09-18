גורם בכיר בחקירה: חשד לשיבוש הליכים מצד השרה גולן

על פי הערכות אימה של גולן נשלחה לחקירה במשטרה לאחר שלשרה נאסר ליצור קשר עם מקורביה. השרה טרם תיאמה מועד הגעה לחקירה

"התנהלות השרה מאי גולן מסבכת אותה עוד יותר ומתווסף חשד של שיבוש הליכי משפט", כך אמר הערב (חמישי) לכאן חדשות גורם בכיר בחקירה.

על פי הערכת אימה של גולן נשלחה לחקירה על מנת לברר את מצב החשדות בתיק. זאת לאחר שלמקורביה של השרה נאסר ליצור עימה קשר.

לפי שעה, למרות ההצהרות של השרה גולן לפיהן תתייצב לחקירה, היא טרם תיאמה מועד לכך.

אימה של השרה מאי גולן, רימונה, עזבה את חקירתה במשרדי יחידת להב 433 בלוד. החקירה הסתיימה לפני מיצויה, לאחר שהשרה מילטה את אימה מתחנת המשטרה: רימונה יצאה להתפנות, והשרה גולן, שהגיעה למקום, תפסה בידה והוליכה אותה החוצה. המקרה הועבר לבחינת היועמ"שית והפרקליטות.