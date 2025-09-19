המו"מ לשחרור חטופים

"ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדש אותם - עליה"

"ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדשם - עליה"
גורם המעורה בשיחות אמר כי מאז התקיפה הישראלית בקטר נמצאים המגעים לעסקה בקיפאון: "כשאין אופק ואין מתווה לדון בו - הסיכון לחיי החטופים גובר"
מפגינים למען השבת החטופים מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, ספטמבר 2025
מפגינים למען השבת החטופים מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים, ספטמבר 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

גורם המעורה בשיחות המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים אמר היום (שישי) כי האחריות לחידושו רובצת על ישראל. "היא סגרה את הדלת על המתווה האחרון באמצעות התקיפה בדוחה, ולכן עליה מוטלת האחריות להניח מתווה חדש על השולחן", אמר. כך פורסם במהדורת שישי בכאן חדשות.

"אחד הדברים שהכי מסכן את החטופים זה סטגנציה. כשאין אופק ואין מתווה לדון בו הסיכון לחייהם גובר", הוסיף הגורם.

בתוך כך, ארצות הברית ממשיכה לפעול בניסיון לחדש את שיחות המשא ומתן, אך גורמים המעורים במגעים הזהירו מפני הקיפאון שנוצר.

הבעיה המרכזית, לראייתם, היא כי כרגע לא קיים ערוץ תיווך אפקטיבי. קטר לא שבה למסלול השיחות מאז התקיפה, ומצרים לא פועלת די בנושא. כפי שפורסם בכאן חדשות, ישראל העבירה באמצעות ארצות הברית מסר שלפיו למרות התמרון בעזה היא מוכנה עדיין להסכם. אולם, עד עתה לא חלה התקדמות כלשהי בנוגע לתיווך בין הצדדים. 

תגיות |
