"ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדש אותם - עליה"

"ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדשם - עליה"

גורם המעורה בשיחות המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים אמר היום (שישי) כי האחריות לחידושו רובצת על ישראל. "היא סגרה את הדלת על המתווה האחרון באמצעות התקיפה בדוחה, ולכן עליה מוטלת האחריות להניח מתווה חדש על השולחן", אמר. כך פורסם במהדורת שישי בכאן חדשות.

ארה"ב פועלת לחדש את המו"מ לעסקה, אך מאז התקיפה הישראלית בקטר אין ערוץ תיווך. בישראל משדרים כי למרות התמרון בעזה יש רצון בהסכם, וגורם המעורה בשיחות הבהיר: "ישראל סגרה את הדלת על המגעים, האחריות לחדשם - עליה". @gilicohen10 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @MoavVardi pic.twitter.com/kGUr5ZrtTW — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2025

"אחד הדברים שהכי מסכן את החטופים זה סטגנציה. כשאין אופק ואין מתווה לדון בו הסיכון לחייהם גובר", הוסיף הגורם.

בתוך כך, ארצות הברית ממשיכה לפעול בניסיון לחדש את שיחות המשא ומתן, אך גורמים המעורים במגעים הזהירו מפני הקיפאון שנוצר.

הבעיה המרכזית, לראייתם, היא כי כרגע לא קיים ערוץ תיווך אפקטיבי. קטר לא שבה למסלול השיחות מאז התקיפה, ומצרים לא פועלת די בנושא. כפי שפורסם בכאן חדשות, ישראל העבירה באמצעות ארצות הברית מסר שלפיו למרות התמרון בעזה היא מוכנה עדיין להסכם. אולם, עד עתה לא חלה התקדמות כלשהי בנוגע לתיווך בין הצדדים.