גורם סורי לכאן חדשות: ההסכם די מוכן וחתימה עליו באה בחשבון בימים הקרובים. עם זאת מקורות בישראל מצננים את האווירה: "ההסכם עדיין לא בשל"

ארה"ב מפעילה לחצים על ישראל לצמצם את הפערים מול סוריה

ארצות הברית מפעילה לחצים על ישראל לצמצם את הפערים במשא ומתן מול סוריה, כך פורסם הערב (שבת) במהדורת כאן חדשות על סמך גורמים ישראלים. לדברי אותם המקורות, יש התקדמות בין ירושלים ודמשק, בדחיפת ממשל טראמפ, אך ההסכם עדיין "אינו בשל".

בישראל הוסיפו שממשל טראמפ מפעיל לחצים אלו כדי להציג פריצת דרך במגעים בין סוריה וישראל כבר במהלך עצרת האו"ם.

שר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני, נמצא מיום חמישי בוושינגטון כדי להכין את ביקורו ההיסטורי של נשיא סוריה, אחמד א-שרע באו"ם.

נשיא סוריה צפוי להיפגש עם עמיתו האמריקני טראמפ ביום שני ולשאת את נאומו בעצרת ביום רביעי. אירוע שכמותו לא קרה עשרות שנים. א-שרע כזכור, אמר לעיתונאים בימים האחרונים שייתכן שהשיחות בין המדינות על הסכם ביטחוני יובילו לתוצאות בימים הקרובים.

סוגיות משמעותיות שטרם נמצא להן פתרון

גורם סורי שמקורב לשלטון טען הערב בשיחה עם כאן 11 שההסכם מבחינתם די מוכן, וחתימה עליו בהחלט באה בחשבון בימים הקרובים, בשולי עצרת האו"ם בניו יורק.

בהקשר זה עולה השאלה מהי עמדת ישראל. השר דרמר נפגש השבוע עם שר החוץ הסורי א-שייבאני. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד מתגברים על סוגיות כבדות משקל כמו משבר האמון בין השלטון בדמשק לבין הדרוזים וגם סוגיית הנוכחות של ישראל במרחב החיץ ובכתר החרמון בפרט.