ראשי מפלגות האופוזיציה: "נהפוך לפורום קבוע, מצפים שבנט וגנץ יצטרפו"

ראשי האופוזיציה: נהפוך לפורום, מצפים שבנט וגנץ יצטרפו
בפגישתם סיכמו לפיד, איזנקוט, ליברמן וגולן כי יוקם "גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית", וכי הפגישה הבאה של הפורום תיערך אחרי יום כיפור
מחבר דקלה אהרן שפרן
Getting your Trinity Audio player ready...
ראשי מפלגות האופוזיציה. מימין לשמאל: יאיר לפיד, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן יאיר גולן
ראשי מפלגות האופוזיציה. מימין לשמאל: יאיר לפיד, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן יאיר גולן צילום: פלאש 90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר ישר! עם איזנקוט גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיעו הערב (שבת) שהסתיימה פגישה של ראשי המפלגות בהרכב שיהפוך לפורום קבוע. הפגישה הבאה תתקיים מיד לאחר יום כיפור לפי הודעתם. "ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות", נמסר.

בפגישתם סיכמו כי יוקם גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית.

בשבוע שעבר הכריז איזנקוט על הקמת מפלגת "ישר! עם איזנקוט" והציג את רשימת 120 מייסדות ומייסדי המפלגה. "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית", אמר איזנקוט והוסיף כי היא "תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא עודכנו מראש בכוונתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט לרשום מפלגה. למרות זאת, השניים עדיין מעוניינים בחיבור עם איזנקוט, גם אם מדובר באיחוד מפלגות, כך פורסם בכאן רשת ב.

עוד בנושא

ח

הבשורה של איזנקוט? "מגילת העצמאות כבסיס, הדרך תהא שונה"

נפתלי בנט, גדי איזנקוט, יאיר לפיד

הפוליטיקאים שחותרים לאיחוד מפלגות עם איזנקוט

תגיות |
בחירת העורכת
  • העשירייה
    אתם הצבעתם: אלה השירים שעשו לכם את השנה | המצעד השנתי
  • מדונה
    התגעגעתם? מדונה בבשורה שתשמח את המעריצים
  • האם השכולה
    "ידעתי שתגיע הדפיקה בדלת": בנה של נאווה נפל בח'אן יונס
  • משבר ההייטק בישראל
    פחות סטרט-אפים, יותר אקזיטים: איפה עומד ההייטק הישראלי?
  • "פריצת דרך טכנולוגית עולמית": גיים-צ'יינג'ר? מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה
    תשנה את שדה הקרב: מערכת היירוט בלייזר עושה היסטוריה

אולי יעניין אותך