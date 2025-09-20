ראשי מפלגות האופוזיציה: "נהפוך לפורום קבוע, מצפים שבנט וגנץ יצטרפו"

בפגישתם סיכמו לפיד, איזנקוט, ליברמן וגולן כי יוקם "גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית", וכי הפגישה הבאה של הפורום תיערך אחרי יום כיפור

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר ישר! עם איזנקוט גדי איזנקוט ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיעו הערב (שבת) שהסתיימה פגישה של ראשי המפלגות בהרכב שיהפוך לפורום קבוע. הפגישה הבאה תתקיים מיד לאחר יום כיפור לפי הודעתם. "ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות", נמסר.

בפגישתם סיכמו כי יוקם גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית.

בשבוע שעבר הכריז איזנקוט על הקמת מפלגת "ישר! עם איזנקוט" והציג את רשימת 120 מייסדות ומייסדי המפלגה. "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית", אמר איזנקוט והוסיף כי היא "תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא עודכנו מראש בכוונתו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט לרשום מפלגה. למרות זאת, השניים עדיין מעוניינים בחיבור עם איזנקוט, גם אם מדובר באיחוד מפלגות, כך פורסם בכאן רשת ב.