דיווח: בריטניה במהלך היום רשמית על הכרה במדינה פלסטינית

בהודעה הצפויה של ראש ממשלת בריטניה סטארמר, הוא מתכנן לומר שמדינה לפלסטינים זו זכות בלתי ניתנת להעברה של העם הפלסטיני, ושיש לקהילה הבין-לאומית זכות מוסרית לפעול כדי להשאיר בחיים את התקווה לשלום ארוך-טווח

דיווחים בבריטניה: ראש ממשלת בריטניה, סר קיר סטארמר, צפוי להכיר היום (ראשון) רשמית במדינה פלסטינית. זאת, לאחר שישראל לא עמדה בתנאים שהציבה בריטניה ביולי האחרון באשר לשיפור מצב הפלסטינים. בהודעה הצפויה של סטארמר, הוא מתכנן לומר שמדינה לפלסטינים זו זכות בלתי ניתנת להעברה של העם הפלסטיני, ושיש לקהילה הבין-לאומית זכות מוסרית לפעול כדי להשאיר בחיים את התקווה לשלום ארוך-טווח. עוד צפוי סטארמר לומר בהודעתו כי המצב בעזה החמיר בשבועות האחרונים, ולהוסיף שמראות האלימות, ההרעבה והסבל הם "בלתי נסבלים". סגן ראש הממשלה ושר המשפטים הבריטי דייוויד לאמי ציין גם את הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון להרחבת ההתנחלויות (כולל האישור לתכנית E1) ולאלימות המתנחלים כסיבות נוספות בגינן בריטניה תכיר במדינה פלסטינית. במקביל, כלי תקשורת בבריטניה מדווחים מפי מקורות ממשל, כי בממשלה הבריטית מתכוונים לנקוט בצעדי עיצומים נגד חמאס. סטארמר צפוי לומר שנותרו בעינן הדרישות הבריטיות כלפיי ארגון הטרור – שחרור כל החטופים, הסכמה להפסקת אש מיידית ושלא ייטלו בשום חלק של שלטון פלסטיני עתידי, וכן התחייבות להתפרקות מנשק. ההודעה הבריטית הצפויה זוכה לביקורת ממשפחות חטופים, ממשלת ישראל, וגורמי אופוזיציה בריטים. קבוצת משפחות חלק מהחטופים כתבו מכתב פתוח לרה"מ הבריטי, וביקשו ממנו שלא לנקוט בהכרה במדינה פלסטינית, עד שישוחררו כל החטופים. לדבריהם, הכרה שכזו תסבך את המאמצים להשיב את החטופים, וחמאס חוגג את ההכרה הבריטית בתור ניצחון ומתנער מהקריאה להפסקת אש. עילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, צוטט ב"סקיי ניוז" אומר שהכרה בריטית במדינה פלסטינית זה כמו לומר לחמאס שזה בסדר להרעיב את החטופים, להמשיך להשתמש בהם בתור מגן אנושי. דברים שיעניקו לחמאס את הכוח להתעקש במו"מ. מקור ישראלי בכיר צוטט ב"סאנדיי טיימס" אומר שיש תסכול גדול לגביי תזמון ההכרה הבריטית במדינה פלסטינית, ובישראל סבורים שבחמאס יראו בהכרה הבריטית בתור ניצחון. באופוזיציה הבריטית רואים בהחלטה המתוכננת לנקוט בעיצומים נגד חמאס בתור ניסיון של הרגע האחרון, כדי לרצות את הממשל האמריקני, לאחר שבזמן ביקורו של נשיא ארה"ב טראמפ בבריטניה, התגלעו חילוקי דעות על עצם ההכרה במדינה פלסטינית. פריטי פאטל, מי שמשמשת "שרת החוץ" בממשלת הצללים, אמרה שהכרת ממשלת הלייבור במדינה פלסטינית שולחת מסר מסוכן שאלימות וקיצוניות משתלמות, כאשר ארגון טרור כמו חמאס מחזיק חטופים בתנאים ברבריים ומהלל מעשי טרור. נייג'ל פאראג', מנהיג מפלגת "רפורמה" אמר שההכרה הצפויה של בריטניה במדינה פלסטינית היא "כניעה לטרור ובגידה (betrayal) בישראל".

על פי דיווח מוקדם יותר השבוע ב"טיימס", סטראמר בחר להוציא לפועל את ההכרזה על מדינה פלסטינית רק לאחר סיום ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבריטניה. הסיבה - רצונו של סטארמר למנוע הסטה של תשומת הלב התקשורתית והציבורית למסיבת העיתונאים המשותפת של שני המנהיגים.

ביום שני הקרוב אמור להתקיים אירוע בשולי עצרת האו"ם, שם מספר מדינות מערביות צפויות להכריז באופן רשמי על הכרה במדינה פלסטינית. בין המדינות שהודיעו כי יכריזו בחודש ספטמבר על הכרה במדינה פלסטינית - צרפת, בלגיה, פורטוגל וקנדה.