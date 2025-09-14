בגלל המלחמה בעזה: מכללה צבאית יוקרתית באנגליה לא תקבל ישראלים ללימודים

ממשלת בריטניה אישרה כי ישראלים לא יתקבלו ללימודים באקדמיה הצבאית המלכותית בשנה הקרובה בשל החלטת הממשלה להסלים את המלחמה בעזה. מנכ"ל משרד הביטחון ובוגר המכללה אמיר ברעם תקף את ההחלטה: "מעשה מביש של חוסר נאמנות לבעלת ברית בשעת מלחמה"

ישראלים לא יוכלו להתקבל ללימודים במכללה הצבאית היוקרתית The Royal College of Defence Studies בבריטניה, כך דווח היום (ראשון) ב"טלגרף" הבריטי. ממשלת בריטניה אישרה את הפרסום לפיו המכללה המלכותית לא תקבל אליה ישראלים בשנה הבאה.

מנכ"ל משרד הביטחון ובוגר המכללה אמיר ברעם שיגר מכתב לעמיתיו בבריטניה בו כתב כי ההחלטה הייתה "מעשה מביש של חוסר נאמנות לבעלת ברית בשעת מלחמה". ברעם הוסיף כי "הוצאת ישראל מן הכלל היא חבלה עצמית בביטחון הבריטי".

דובר במשרד הביטחון הבריטי הדגיש בתגובה להחלטה כי הלימודים באקדמיה היוקרתית תמיד היו פתוחים לאנשי צבא מרחבי העולם, אך סייג כי "החלטת הממשלה הישראלית להסלים את הפעולה הצבאית בעזה היא שגויה. יש להגיע לפיתרון דיפלומטי לסיום המלחמה הזו עכשיו, עם הפסקת אש מיידית, השבת כל החטופים והגברת כניסת הסיוע לתושבי עזה".

זה אינו המהלך הראשון שננקט במשרד הביטחון הבריטי במחאה על הימשכות המלחמה בעזה. בסוף חודש אוגוסט בחרו בממלכה המאוחדת שלא להזמין את משרד הביטחון הישראלי ליריד הביטחון DESI UK 2025 שנערך בלונדון בימים האחרונים. בהמשך הבהירו גורמים בממשלת בריטניה ל"פוליטיקו" כי החברות הביטחוניות הישראליות ישתתפו כרגיל, ושרק משלחת משרד הביטחון הישראלי לא הוזמנה. דובר מטעם ממשלת בריטניה קשר את המהלך הבריטי להתמשכות המלחמה בעזה.