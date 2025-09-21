ליברמן: אין מקום לחרדים וערבים בממשלה הבאה

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציב היום (ראשון) קו אדום ברור לקראת הבחירות הבאות: ממשלה ציונית רחבה ללא מפלגות חרדיות וערביות. "מבחינתי אין מקום לגורמים לא ציוניים בממשלה הבאה, לא למפלגות ערביות ולא למפלגות החרדיות - גורמים אנטי-ציוניים", אמר ליברמן בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

ליברמן הסביר את עמדתו בהקשר הערכי: "זה כדי לשקף את הערכים הבסיסיים של התנועה הציונית. מי שבאמת מתנגד לגיוס לצה"ל, מבחינתי מי שמאמין הוא לא משתמט. אנחנו לא יכולים לתת יד להשתמטות. כשאתה רואה כל ההפגנות עם אלימות נגד חיילי צה"ל, מתנפלים על הרכב של צה"לי, מרביצים לחיילים, מאפשרים לעריקים לברוח - מה זה?".

"בכיתות א' בראשון לספטמבר הזרם יהודי ממלכתי רק 36%", אמר ליברמן. לדבריו, "יש פה אתגר לתנועה ציונית כולה, ומדינת ישראל חייבים לשמור עליה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית".

כאשר נשאל מה יקרה אם יזדקק לחרדים או לערבים כדי להקים ממשלה, השיב ליברמן בביטחון: "אם נתנהל נכון, אנחנו נגיע למספיק מנדטים כדי לבסס קואליציה ציונית רחבה ויציבה. הכל תלוי בנו - אם נתנהל נכון, נגיע לתוצאה רצויה".

ליברמן ביקר את התנהלות הממשלה במלחמה וטען כי אין סיכוי לשחרור החטופים או לניצחון על חמאס תחת הממשלה הנוכחית. "ממשלת שבעה באוקטובר, שנתיים כבר גוררת רגליים, לא מצליחה לא לנצח את החמאס ולא להחזיר את החטופים".

ליברמן תקף את שר האוצר סמוטריץ' בשל הגדרתו את חמאס כ"נכס" לפני 7 באוקטובר ודבריו על "בוננזה" ו"הזדמנות נדל"ן עסקית בעזה": "אני לא מזהה שם שום כוונה אמיתית, לא בשחרור החטופים ולא לנצח את חמאס, אלא להפך - לנצל ולמשוך זמן עד הבחירות. הניצחון על חמאס מחייב שחרור החטופים לפני זה. אי אפשר לנצח את חמאס בלי לשחרר קודם את החטופים. צה”ל פועל שם באמת עם ידיים קשורות, וכדי שצה"ל יפעל במלוא העוצמה - שחרור חטופים".

ליברמן התייחס גם לפגישת ראשי האופוזיציה כי נפגש עם יאיר לפיד, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ויושב ראש "ישר" גדי איזנקוט, והחליטו על פורום קבוע שיתכנס שוב אחרי יום כיפור. "נפתלי בנט נעדר מבחינה טכנית, ואני מאמין שגם במפגש הבא הוא כבר ישתתף

, אמר.

בני גנץ הוזמן אך לא הגיע. ליברמן הביע ספק לגבי השתתפותו העתידית: "מי שכבר פעמיים היה בממשלת נתניהו, פרש ממנה, חזר… ביוני 24, כשהוא פרש פעם שנייה, הוא הסביר שזאת ממשלה שפוליטיקה מעל ביטחון. אז לכן אני לא מבין למה כרגע פתאום נתניהו כשיר להיות שותף לקואליציה".