ח"כ אלי דלל על התקרית בכנס הליכוד: נחצה קו אדום, עשרות אנשים שדוחפים זה איום

אחרי שנפל במהלך פריצת המפגינים לכנס הליכוד בכפר סבא, ח"כ אלי דלל בריאיון לכאן רשת ב': "עשרות אנשים קראו לי רוצח, פחדתי מאוד". המפגינה שעליה הוא נפל: "הוא לא הותקף, הושיטו לו יד" • המשטרה עצרה תושב רמת גן בן כ-40 בחשד לתקיפת דלל

ח”כ אלי דלל מהליכוד סיפר היום (ראשון) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" עם אסתי פרז בן עמי כי על המתקפה שספג בכנס הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה בכפר סבא. "הותקפתי, ראיתי לינץ' בעיניים, שנאה וחיות טרף שמצאו מישהו לטרוף אותו. הוקפתי בעשרות אנשים שכינו אותי רוצח, בוגד ועבריין", סיפר דלל.

המשטרה עצרה היום תושב רמת גן בן כ-40 בחשד לתקיפת ח"כ דלל. בנוסף, הדגישה המשטרה כי המוחים לא פרצו לכנס אלא שההמחאה בוצעה בכניסה לקניון בו התקיים האירוע ובמבואה שלו בלבד.

דלל תיאר: "לקראת הסוף נפלתי כי היו דחיפות. אסור שזה יקרה לכל אדם ואחת כמה לכמה לחבר כנסת - זו הדמוקרטיה שלנו".

הוא הוסיף: "פחדתי מאוד, מצב של חוסר אונים. נחצה פה קו אדום, ראיתי רצח בעיניים. הכל צרחות וזמבורות לתוך האוזן".

משטרת ישראל דיווחה אמש כי עצרה בכפר סבא 4 חשודים בתקיפת שוטרים והפרת הסדר "במהלך מחאה בלתי חוקית בעיר". לפי המשטרה, "השוטרים הוציאו את המוחים מתוך המבנה והאירוע בשליטה".

דלל סיפר: "לא הוצאתי מילה, כי לא רציתי להתגרות במישהו ואין לך את הכוח להתמודד. קיבלתי טלפונים מכל קצות הקשת הפוליטית".

מפגינים מול הרמת כוסית של הליכוד בכפר סבא@yaara_shapira

(קרדיט: משנים כיוון) pic.twitter.com/t40AVXuIV1 — כאן חדשות (@kann_news) September 20, 2025

מורן מישל, המפגינה שח"כ דלל נפל עליה, התראיינה גם היא לתוכנית "בחצי היום": "אלי דלל לא הותקף ויודע שהוא לא הותקף. מי שהיה אלים שם זה המלווה שלו ואת זה רואים בסרטונים. כשהוא מעד, החברים מאחים לנשק מיד הושיטו לו יד".

ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם דלל. "ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה", נמסר מלשכתו. נתניהו הוסיף כי "אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם".

הליכוד הוציא הודעה שבה האשים את היועמ"שית: "תקיפה שהתרחשה על ידי פורעים עבריינים משולחי רסן בחסות היועמ"שית. מדובר במיעוט קיצוני שפועל כמיליציות איומים ואלימות".