בנט הדגיש כי לא תתאפשר דחייה או שיבוש של הבחירות, וקרא לעובדי ציבור ולגורמי אכיפת החוק לשמור על החוק ולא להיכנע ללחצים פוליטיים. לדבריו, דחיית בחירות אפשרית רק ברוב של 80 חברי כנסת - רוב שאינו קיים

נפתלי בנט: "לא נאפשר לדחות או לשבש את הבחירות"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פרסם הבוקר (ראשון) הודעה מיוחדת בה התייחס לשאלות שהועלו סביב האפשרות לדחיית הבחירות הקרובות. בנט הבהיר כי "לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות", והדגיש כי דחיית הבחירות אפשרית רק אם תושג תמיכה של 80 חברי כנסת, דבר שאין לו סיכוי להתרחש כיום.

בהודעתו פנה בנט גם לבעלי תפקידים בשירות הציבורי וגורמי אכיפת החוק, וביקש מהם להמשיך לשמור על החוק והסדר במדינה. הוא ציין כי הוא מודע ללחצים שמופעלים עליהם, אך הדגיש כי עליהם לעמוד על המשמר ולא להיכנע ללחצים פוליטיים. "אתם נושאים באחריות למעשיכם", אמר בנט, "אל תפחדו, בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף".

עוד הוסיף בנט כי בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי וצמיחה, ויבוצע תיקון לנורמות שלטוניות שנפגעו, כולל חשיפת פעילות לא חוקית של אנשי ציבור. "הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות ייעקרו מן היסוד", סיכם בנט.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לדבריו בחשבון ה-X וכתב: "בנט מצהיר שהוא מודע ללחצים על ראשי מערכת הביטחון למנוע את קיום הבחירות. בדיוק כמו 'שהיה מודע' לתוכנית ההתקפה על איראן לה התנגד ימים ספורים לפני שיצאה לדרך. מנותק כל קשר ביטחוני וממציאן - מספיק להשתמש בקודשי מערכת הביטחון למטרות פוליטיות זולות".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן, יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ויו"ר "ישר" גדי איזנקוט, נפגשו אמש. בתום הפגישה הודיעו כי הפורום ייהפך לקבוע, וכי פגישתם הבאה תתקיים מייד לאחר יום הכיפורים. עוד סוכם כי יוקם גוף מקצועי, שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה. עוד נכתב בהודעת ראשי המפלגות, כי הם מצפים שנפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות.

יו"ר "ישראל ביתנו" ליברמן אמר הבוקר לאריה גולן, בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', כי הפורום הוקם כלקח מן הפעם הקודמת. "יש פה מנהיג כושל שעושה הכול אך ורק מתוך שיקולים פוליטיים ותמיד אצלו שיקולים פוליטיים גוברים על שיקולי ביטחון", אמר ח"כ ליברמן בריאיון. "מצד שני, יש צוות אנשים מנוסים שבאים לעבוד למען הציבור שמסוגל לתקן את כל הכשלים, כל העוולות שנגרמו בזמן 'ממשלת ההשתמטות', 'ממשלת 7 באוקטובר'. חשוב שהמחנה הזה יאמץ אסטרטגיה משותפת".