ההתקדמות לקראת הסכם עם סוריה - וההתחייבות מא-שרע

בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות: "יש התקדמות במגעים, אך הסיכוי לחתום על הסכם במהלך עצרת האו"ם - נמוך". במקביל, נתניהו מכנס דיון, כשבין היתר, נשקל הקמת כוח משימה בין לאומי שישמור על האוכלוסייה הדרוזית בסוריה

ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערב (ראשון) דיון בהשתתפות מספר מצומצם של שרים בעניין המגעים עם סוריה. השרים ידונו בעמדת ישראל עם ההסכם שמתגבש בהובלת ארצות הברית.

המו"מ עם סוריה מתקדם, אך הסיכוי להכריז על הסכם בקרוב הוא נמוך • ישראל תבקש מא-שרע להתחייב לשמור על הדרוזים, נשקלת האפשרות להקמת כוח משימה בינלאומי@SuleimanMas1 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/CBm2Em6XkB — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2025

בכיר ישראלי אומר לכאן חדשות: "יש התקדמות במגעים אחרי השיחות שקיים השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, אך הסיכוי לחתום על הסכם במהלך עצרת האו"ם - נמוך".

הצדדים דנים בין היתר בהקמת כוח משימה בין לאומי שישמור על האוכלוסייה הדרוזית בסוריה, כך נודע לכאן חדשות. לפי המתווה המתגבש, נשיא סוריה אחמד א-שרע יתחייב לשמור על שלומם של אזרחי סוריה הדרוזים, וייתכן שיגיד זאת במסגרת נאומו באו"ם.

מוקדם יותר היום, נתניהו הצהיר בפתח ישיבת הממשלה כי "הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים - יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד".

לאחרונה גם הנשיא הסורי התייחס בקולו לשיח עם ישראל ואמר כי הסכם ביטחוני עם ישראל הוא הכרחי, וכי אם יושג "ניתן יהיה להגיע להסכמים נוספים", אך הוריד מהפרק הסכם שלום או נורמליזציה בזמן הקרוב. זאת, כשארצות הברית פועלת באופן שוטף לקידום הנושא לקראת עצרת האו"ם בניו יורק, שאליה יגיעו נתניהו וא-שרע.