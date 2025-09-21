נתניהו: "מקיימים מגעים עם סוריה, יש התקדמות אבל עוד חזון למועד"

ראש הממשלה התייחס בנאום לכבוד ראש השנה לשיח המתנהל מול סוריה, וציין כי ייתכן שלום עם שכנותנו בצפון. באשר למאבק מול האו"ם ובליל ההצהרות על הכרה במדינה פלסטינית, הדגיש: "הקהילה הבין לאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה כי "הניצחונות שלנו בלבנון מול חיזבאללה פתחו צוהר לאפשרות של שלום עם שכנותינו מצפון. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים - יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד".

בבואו לברך לקראת השנה החדשה, ראש הממשלה מנה את הישגי המלחמה - ובראשם - מבצע "עם כלביא": "מעל לכל הרחקנו מעל ראשנו את איום פצצות האטום האיראניות שנועדו להשמיד אותנו, ואת האיום של עשרות אלפי טילים בליסטיים שאיראן תכננה לייצר תוך שנים אחדות. בנוסף, פגענו בכל חלקי הציר האיראני בלבנון, בסוריה, בתימן, בעזה, גם באיראן עצמה".

בנוסף, הדגיש כי "המערכה בלבנון מול חיזבאללה פתחה צוהר לאפשרות לשלום עם שכנותינו מצפון". באשר לשיחות עם הסורים לקראת הסכם, אמר: "אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים, יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד".

נתניהו ציין גם את המאבק על שמה הטוב של ישראל מול האו"ם ומדינות נוספות, ואמר: "נאבק גם בכל הזירות האחרות מול התעמולה השקרית נגדנו והקריאות להקמת מדינה פלסטינית שתסכן את קיומנו ותהווה פרס אבסורדי לטרור. הקהילה הבינלאומית תשמע מאיתנו בעניין הזה בימים הקרובים".

בשבוע שעבר דווח בעיתון "אינדפנדט אל-ערביה" הסעודי, כי נרשמה התקדמות במגעים לגיבוש הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה. כפי שפורסם במהדורת כאן חדשות, דווח כי השר דרמר ייפגש בלונדון עם שר החוץ של סוריה, בנוכחות השליח האמריקני טום בראק.

סעיפי ההסכם המסתמן

בכירים דיפלומטים שצוטטו בדיווח הסעודי פירטו לגבי הסעיפים הצפויים בהסכם, בהם נסיגה ישראלית מכל האזורים שישראל השתלטה עליהם אחרי נפילת משטר אסד ב-8 בדצמבר - פרט לשתי נקודות צבאיות בחרמון הסורי. יכלל גם סעיף על דחיית הדיון בנושא הגולן לעתיד.

עוד יכללו סעיפים על התחייבות מצד סוריה להיאבק בכל נוכחות של איראן ושלוחותיה על אדמתה, ובכלל התחייבות למנוע שימוש בשטח סוריה לביצוע תקיפות נגד ישראל. עוד ייקבע כי לא יהיה שום נשק כבד של הצבא הסורי בקרבת הגבול עם ישראל, וכי ישורטטו גבולות חדשים לאזור החיץ בין המדינות - שני הצדדים יהיו מחויבים אליו.