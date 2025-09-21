נתניהו הודף את הטענות נגד מינוי ברוורמן: "מפריעים לנו לעבוד"

נתניהו על הטענות נגד מינוי ברוורמן: "מפריעים לנו לעבוד"

הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. המינוי עורר תגובות, שכן נגד ברוורמן נפתחה חקירה בחשד להפרת אמונים, ובימים אלה התיק בעניינו ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע היום בממשלה לבטל את ועדת המינויים של הנציבות והתייחס בהרחבה למינויים הפוליטיים. פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

נתניהו התבטא בחריפות נגד התנהלות ועדת המינויים, אחרי שאישרה את מינוי ראש לשכתו ברוורמן לשגריר: "המינויים של מי שהיו בפוליטיקה אלה המינויים הכי טובים" | פרסום של @shemeshmicha #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/YHz9qAu29A — כאן חדשות (@kann_news) September 21, 2025

לדברי נתניהו, צחי ברוורמן, ראש הסגל בלשכתו, הוא דוגמה למצוינות המינויים הפוליטיים. נתניהו טען שוועדת המינויים, שאישרה את המינוי, דרשה דרישות "מופרכות". נתניהו תקף את הדרישה ל"כישורים מיוחדים" בנוגע למינויים פוליטיים, ואמר שבדרך כלל אלה המינויים הכי טובים ומכובדים - גם בעולם. השר אלי כהן הציע בתגובה להפסיק לקרוא להם "מינויים פוליטיים", אלא צריך לקרוא להם "מינויים מדיניים"

נתניהו הדף את הביקורת כלפי ברוורמן וכך התבטא בדיון על מינויו: "בסוף אנחנו צריכים אנשים מנוסים, את מי שמביא איתו ניסיון ציבורי כמו ברוורמן. המינויים של מי שהיו בפוליטיקה, אלה המינויים הכי טובים, אנחנו צריכים להוכיח כישורים מיוחדים, זה מופרך. יש פה אנשים שמנסים להפריע לנו לעבוד".

מתוך הדיון על מינוי ברוורמן בישיבת הממשלה

השר אלי כהן: "גם לא צריך לקרוא לזה מינויים פוליטיים".

השר גדעון סער: "זה נקרא מינויים מחוץ לסגל הדיפלומטי".

השר אלי כהן: "צריך לקרוא לזה מינויים מדיניים".

השר גדעון סער: "המינויים האלה (הפוליטיים) בדרך כלל יותר טובים".

בחודש יולי האחרון, פורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות כי לשכת ראש הממשלה החלה לקדם לאחרונה את מינויו של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לתפקיד הנוכחי.

ברוורמן נחקר בנובמבר 2024, לאחר שנחשד כי שינה פרוטוקול רשמי מ-7 באוקטובר 2023 ללא סמכות. על פי החשד, ברוורמן ניגש לקצרנית שכתבה את תמליל השיחה בין המזכיר הצבאי לראש הממשלה בשעה 06:40 בבוקר של תחילת המלחמה, וביקש לשנות את שעת השיחה ל-06:29. אחרי שסירבה לעשות זאת, לקח בעצמו את התמליל, תיקן את השעה ודרש ממנה להזין את הפרטים המתוקנים. בחקירתו, טען ברוורמן כי מדובר ב-"תיקן טעות" בפרוטוקול.