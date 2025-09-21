הממשלה אישרה את מינויו של צחי ברוורמן לשגריר בבריטניה

הממשלה אישרה את מינויו של צחי ברוורמן לשגריר בבריטניה
נגד ברוורמן נפתחה חקירה בחשד להפרת אמונים, ובימים אלה התיק בעניינו ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בחודש יולי האחרון, פורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות כי לשכת ראש הממשלה החלה לקדם לאחרונה את מינויו של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לתפקיד
מחבר דקלה אהרן שפרן
Getting your Trinity Audio player ready...
צחי ברוורמן בכנסת
צחי ברוורמן בכנסת צילום: יונתן סינדל/פלאש 90

הממשלה אישרה היום (ראשון) פה אחד את מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. בכאן חדשות נחשף כי ברוורמן הוא המועמד המוביל לתפקיד. 

ההחלטה על מינויו של ברוורמן הובאה לאישור הממשלה על ידי שר החוץ גדעון סער, לאחר שמועמדותו של ברוורמן לתפקיד נבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. "הוועדה התרשמה שניסיונו המדיני והציבורי של המועמד אשר נצבר במסגרת תפקידיו הציבוריים על פני העשור האחרון ובהם תפקידיו כמזכיר הממשלה וכראש הסגל, כמו גם תפקידו כמ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה אשר חשפו אותו לעבודה צמודה עם סגל דיפלומטי רם דרג בפגישות מדיניות ובביקורים רשמיים, אפשרו לו היכרות קרובה ומעמיקה עם הליכים מדיניים בינלאומיים מורכבים, ומהווים ללא ספק כישורים מיוחדים ויוצאי דופן עבור המועמד", נכתב בהמלצת הוועדה.

נזכיר כי ביום שני האחרון ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה את מינוי ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בלונדון. נגד ברוורמן נפתחה חקירה בחשד להפרת אמונים, ובימים אלה התיק בעניינו ממתין להכרעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בחודש יולי האחרון, פורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות כי לשכת ראש הממשלה החלה לקדם לאחרונה את מינויו של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. 

ברוורמן נחקר בנובמבר 2024, לאחר שנחשד כי שינה פרוטוקול רשמי מ-7 באוקטובר 2023 ללא סמכות. על פי החשד, ברוורמן ניגש לקצרנית שכתבה את תמליל השיחה בין המזכיר הצבאי לראש הממשלה בשעה 06:40 בבוקר של תחילת המלחמה, וביקש לשנות את שעת השיחה ל-06:29. אחרי שסירבה לעשות זאת, לקח בעצמו את התמליל, תיקן את השעה ודרש ממנה להזין את הפרטים המתוקנים. בחקירתו, טען ברוורמן כי מדובר ב-"תיקן טעות" בפרוטוקול.

בחדשות שישי בכאן חדשות פורסם כי התלונה נגד ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, הוגשה על ידי מזכירו הצבאי של נתניהו, אבי גיל, כבר בתחילת שנת 2024. תלונת המזכיר כללה רק את החשד לשינוי פרוטוקול השיחה שהתקיימה בינו לבין ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.

עוד בנושא

ראש הסגל צחי ברוורמן

אושר מינוי ראש הסגל של נתניהו לשגריר ישראל בבריטניה

ראש הממשלה נתניהו וראש הסגל צחי ברוורמן

מזכירו הצבאי של נתניהו התלונן נגד ברוורמן בתחילת 2024

תגיות |
בחירת העורכת
  • "כמה טראמפ לשים לך?": אביגדור מ"מעדני זהבה"
    "כמה טראמפ לשים לך?": המעדנייה שהופכת פוליטיקאים לסלטים
  • כאוס בשמיים: מתקפת הסייבר שמשבשת את פעילות נמלי התעופה באירופה
    כאוס בשמיים: מתקפת הסייבר שמשבשת את נמלי התעופה באירופה
  • דגי סלמון ישחו במדבר: הסטארטאפ הישראלי שיהפוך את הנגב לבירת הסלמונים
    נגד הזרם: הסטארט-אפ הישראלי שמגדל דגים במדבר
  • עדן בן זקן
    קוראים לה בשכונה: עשור לאלבום "מלכת השושנים"
  • ילדות בדואיות בכיתה
    הנשים הבדואיות שבוחרות לצאת ללמוד | המעבדה

אולי יעניין אותך