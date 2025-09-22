דיווח

במטרה לקדם עסקת חטופים: בחמאס יעבירו מכתב לטראמפ

לפי דיווח ב"פוקס ניוז", בארגון הטרור יבקשו מהנשיא האמריקני ערבויות ל-60 ימי הפוגה ברצועת עזה בתמורה לשחרור כמחצית מהחטופים
מחבר רם ברנדס
הפגנה למען החטופים
בחמאס יעבירו במהלך השבוע מכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במטרה לקדם את המגעים לעסקת חטופים. כך פורסם היום (שני) ב"פוקס ניוז" האמריקני. 

לפי הדיווח, בחמאס יבקשו מהנשיא האמריקני ערבויות ל-60 ימי הפוגה ברצועת עזה, בתמורה לשחרור כמחצית מהחטופים. היחס בין חטופים חיים לחללים לא פורט.

גורמים רשמיים מקווים כי הדבר יוכל להביא להפוגה במלחמה ולהביא להנעה מחודשת לשיחות שהוקפאו לאחר התקיפות הישראליות נגד בכירי חמאס בדוחה שבקטר מוקדם יותר החודש. 

ביום שבת טראמפ אמר כי "ישנם בין 32 ל-38 חטופים מתים". הנשיא המשיך: "זה מצב נבזי". את הדברים אמר לכתבים בבית הלבן. עם זאת, בהמשך סתר את דבריו כשאמר כי ישנם "20 חטופים חיים או אולי קצת פחות".

בישראל התייחסו לדברים, והבהירו כי אין שינוי בנתונים הידועים וכי 20 חטופים עדיין בחיים. "כל מספר אחר שנזרק לחלל האוויר, גם הוא נזרק על ידי נשיא ארה"ב, הוא שגוי ומטעה", מסר גורם המעורה בפרטים. 

טראמפ הוסיף כי "אי אפשר לדעת כיצד יתפתחו הדברים", וסיפר כי משפחות חטופים ביקשו ממנו להחזיר את גופות יקיריהם. לדבריו, "אסור לשכוח את 7 באוקטובר, זה היה אחד האירועים הנוראיים. תינוקות נרצחו. אני לא אשכח לעולם". 

