בארה"ב שוקלים סנקציות על ביה"ד הפלילי בתגובה על החקירות נגד ישראל

ארצות הברית שוקלת להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג (ה-ICC) כבר במהלך השבוע - וזאת כפעולת תגמול על החקירות נגד ישראל בחשד לפשעי מלחמה. כך דווח הערב (שני) בסוכנות הידיעות רויטרס.

שישה מקורות המעורים בפרטים מסרו כי ההחלטה על הסנקציות צפויה להתקבל בקרוב. אחד המקורות אמר כי בבית הדין כבר קיימו פגישות חירום פנימיות כדי לדון בהשפעתן של סנקציות אפשריות. שני מקורות נוספים אמרו כי נערכו גם פגישות בין דיפלומטים של מדינות חברות בבית הדין.

סנקציות המוטלות על בית הדין כיישות עצמאית עשויות להשפיע על פעילותו היומית הבסיסית, החל מיכולתו לשלם לצוות העובדים, ועד לגישתו לחשבונות בנק ולתוכנות משרדיות שגרתיות במחשביו.

כדי למתן את הנזק הפוטנציאלי, צוות בית הדין קיבל משכורות החודש מראש לשארית שנת 2025, כך מסרו שלושה מקורות. עם זאת, צוין כי זו לא הפעם הראשונה שבית הדין משלם שכר מראש כאמצעי זהירות למקרה של סנקציות. בית הדין מחפש גם ספקים חלופיים לשירותי בנקאות ותוכנה, כך מסרו שלושה מקורות.

משרד החוץ של ארצות הברית הודיע בחודש שעבר על הטלת עיצומים על בכירים בבית הדין הפלילי בטענה כי הוא פועל נגד אישים אמריקנים וישראלים.

"בית המשפט הפלילי הבין-לאומי ממשיך לערער את הריבונות הלאומית. הוא מאפשר צעדים משפטיים דרך חקירות, מעצרים ותביעות של אמריקנים וישראלים", תקף שר החוץ האמריקני מרקו רוביו והכריז: "אני מטיל עיצומים על ארבעה אישים רשמיים נוספים מה-ICC. נמשיך להביא את אלו האחראים לפעולות חסרות המוסר של בית הדין נגד אמריקנים וישראלים לתת דין וחשבון".

האישים בהאג עליהם הוטלו עיצומים אמריקנים הם: קימברלי פרוסט מקנדה, ניקולאס גוליו מצרפת, נזהאת שאמין חאן מפיג'י ומאמה מאנדיאה ניאנג מסנגל.