משרד החוץ האמריקני הטיל סנקציות על שלושה ארגוני זכויות אדם פלסטיניים

במסגרת המתקפה של ממשל טראמפ על בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, משרד החוץ הטיל עיצומים על ארגוני זכויות אדם עצמאיים שמסייעים בגיבוש תביעות כנגד ישראל

הממשל האמריקני ממשיך במאבקו נגד בית הדין הבין-לאומי הפלילי בהאג: היום (שישי) הודיע משרד החוץ של ארצות הברית על הטלת סנקציות על שלושה ארגוני זכויות אדם אשר מסייעים לבית הדין בהאג בגיבוש תביעות נגד ישראל.

כזכור, בית הדין הגיש כתבי אישום כנגד ראש הממשלה נתניהו ושר הבטחון לשעבר גלנט. ארצות הברית, אז בראשות הנשיא ביידן, גינתה את המהלך. הנשיא טראמפ חתם בחודש פברואר על צו נשיאותי להטלת עיצומים על בית הדין בהאג, ומאז נקט הממשל בשורת עיצומים על שופטים ותובעים בבית הדין שהיו מעורבים במהלך. ארצות הברית עצמה אינה חברה בבית הדין הבין-לאומי.

היום הטיל משרד החוץ עיצומים על שלושה ארגוני זכויות אדם עצמאיים, בטענה שהם מסייעים לבית הדין לחקור ולהגיש תביעות נגד ישראל. הארגונים הם אל-חק, המרכז הפלסטיני לזכויות אדם והמרכז לזכויות אדם אל-מאזן. שר החוץ מרקו רוביו אמר על המהלך: "ארצות הברית תמשיך לנקוט בצעדים מול ניסיונות בית הדין הבין-לאומי לפגוע בריבונותה ובריבונות בעלות בריתה, ותעניש גורמים אשר משתפים פעולה עם ניסיונות אלה".

בלשכתו של שר החוץ גדעון סער הגיבו למהלך: "בית הדין הפלילי הבין-לאומי נעזר בארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים במסע הצלב הפוליטי שלו נגד ישראל. ‏בית הדין הפלילי הבין-לאומי עשה זאת תוך רמיסת העקרונות של המשפט הבין-לאומי. אני מודה למזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו על עוד החלטה מוסרית ועל עמידתו לצד ישראל".

בחודש אוגוסט האחרון הטיל משרד החוץ האמריקני עיצומים על שורת בכירים בבית הדין בהאג בטענה כי הוא פועל נגד אישים אמריקנים וישראלים.

"בית המשפט הפלילי הבין-לאומי ממשיך לערער את הריבונות הלאומית. הוא מאפשר צעדים משפטיים דרך חקירות, מעצרים ותביעות של אמריקנים וישראלים", תקף רוביו. האישים בהאג עליהם הוטלו עיצומים אמריקנים הם: קימברלי פרוסט מקנדה, ניקולאס גוליו מצרפת, נזהאת שאמין חאן מפיג'י ומאמה מאנדיאה ניאנג מסנגל.