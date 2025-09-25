סלובניה תאסור על ראש הממשלה נתניהו להיכנס לשטחה

המדינה החברה באיחוד האירופי כבר אסרה על כינסה לשטחה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בשנה שעברה סלובניה הכירה במדינה פלסטינית
סלובניה הודיעה היום (חמישי) כי תאסור על ראש הממשלה בנימין נתניהו להיכנס לשטחה. בעבר נקטה סלובניה צעד דומה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

סלובניה, החברה באיחוד האירופי, נקטה בקו ביקורתי נגד ישראל מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל". השנה היא הכירה במדינה פלסטינית, הכריזה על אמברגו נשק על ישראל ואסרה על ייצוא סחורות ממפעלים בשטחי יו”ש.

לאחר ההכרה במדינה פלסטינית אמר ראש ממשלת סלובניה, רוברט גולוב: "הזוועות שאנו עדים להן מדי יום בעזה הן בלתי נסבלות וחייבות להסתיים. כל הפעולות של הממשלה הזו, כולל ההחלטה של ​​היום להתחיל בתהליך ההכרה בפלסטין, מכוונות בדיוק לזה - לסיים את הזוועות בעזה בהקדם האפשרי".

