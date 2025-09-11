אירלנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

בצל היחסים העכורים: איחוד השידור האירי מתנה את השתתפותו בתחרות השירה באי-השתתפותה של ישראל, ובכך מצטרף לספרד וסלובניה בדרישה להדיח את המשלחת הישראלית מהאירוויזיון

אירלנד מאיימת לפרוש מאירוויזיון 2026 במידה וישראל תשתתף בתחרות. כך הודיעה היום (חמישי) רשות השידור של אירלנד.

בהודעתה הרשמית מסרה רשות השידור האירית: "אירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2026 אם אכן תשתתף בו ישראל. החלטתנו הסופית תתקבל בהתאם להחלטת איגוד השידור האירופי (ה-EBU) בנוגע להשתתפות ישראל".

עוד נמסר כי "השתתפות אירלנד בתחרות תהיה בלתי מתקבלת על הדעת נוכח האובדן הנוראי בעזה. יש לנו דאגה גם מהרג העיתונאים באזור, מהעובדה שנמנעת גישה לעיתונות הבינלאומית לרצועה, וממצב החטופים שנותרו שם”.

רשות השידור האירית מצטרפת לגופי השידור מספרד ומסלובניה, שביקשו מה־EBU לקיים התייעצות בנושא. הכינוס הבא של ה-EBU צפוי להתקיים בחודש דצמבר.

חצאי גמר אירוויזיון 2026 יתקיימו ב-12 וב-14 במאי, והגמר ב-16 במאי, בהיכל העיר של וינה (Wiener Stadthalle).

באירוויזיון 2024 במאלמו, הנציג.ת אירלנד "באמבי ת'אג" (המזדהה כא-בינארי.ת) סיפר.ה בריאיון לאתר "סקיי ניוז" כי בכת.ה כשגילת.ה שעדן גולן, נציגת ישראל לתחרות העפילה אל שלב הגמר.

“I cried with my team”



Bambie Thug’s reply when asked how she felt when Israel qualified for the #EUROVISION final. 🇮🇪



pic.twitter.com/AD8eGExYDV — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024

יחסי ישראל-אירלנד עלו על שרטון מפרוץ המלחמה. מספר רב של תקריות אנטישמיות התרחש במדינה, נשיא אירלנד התבטא פעמים רבות נגד ישראל, בין היתר בזמן אירוע לזיכרון השואה, ואף שלח מכתב מחמיא לנשיא איראן. ישראל בתגובה סגרה את השגרירות בדבלין.

בנובמבר 2023, כתב ראש ממשלת אירלנד דאז בחשבון ה-X שלו, כי אמילי הנד בת ה-9, אזרחית אירלנד וישראל שנחטפה על ידי חמאס לעזה, "הלכה לאיבוד".