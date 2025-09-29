שחרור כל החטופים תוך 72 שעות - תמורת 250 אסירי עולם

שידור חי בכאן 11

הבית הלבן פרסם הערב (שני) את עיקרי תוכנית טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה בעזה. טראמפ ציין כי נתניהו הסכים לפרטיה, והוסיף כי מנהיגים נוספים מהאזור כמו מטורקיה ומאינדונזיה היו מעורבים. בסוף הדברים סייג טראמפ כי חמאס טרם נתן את הסכמתו לדברים.

עיקרי התוכנית: