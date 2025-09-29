שחרור כל החטופים תוך 72 שעות - תמורת 250 אסירי עולם

שידור חי בכאן 11
הבית הלבן פרסם הערב (שני) את עיקרי תוכנית טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה בעזה. טראמפ ציין כי נתניהו הסכים לפרטיה, והוסיף כי מנהיגים נוספים מהאזור כמו מטורקיה ומאינדונזיה היו מעורבים. בסוף הדברים סייג טראמפ כי חמאס טרם נתן את הסכמתו לדברים.
עיקרי התוכנית:
- עזה תהפוך לאזור מפורז ונקי מטרור שאינו מהווה איום על שכנותיה.
- עזה תפותח מחדש לטובת תושבי עזה, אשר סבלו די והותר.
- אם שני הצדדים יסכימו להצעה, הלחימה תיפסק מיידית. צה"ל ייסוג לקו שיוסכם כהכנה לשחרור חטופים. בתקופה זו יושעו כל הפעולות הצבאיות, כולל תקיפות אוויריות וארטילריות, וקווי המגע יישארו קפואים עד להשלמת התנאים לנסיגה מדורגת מלאה.
- בתוך 72 שעות מהכרזת ישראל על קבלת ההסכם, כל החטופים – חיים ומתים – יוחזרו.
- לאחר החזרת כל החטופים, תשחרר ישראל 250 אסירי עולם ועוד 1,700 עצורים מעזה שנעצרו אחרי 7 באוקטובר 2023, כולל כל הנשים והילדים שנעצרו בהקשר זה. על כל גופת חטוף ישראלי שתוחזר – ישראל תשיב את גופותיהם של 15 פלסטינים.
- לאחר החזרת החטופים, חברי חמאס שיתחייבו לדו-קיום ולפירוק מנשקם יקבלו חנינה. מי שיבחר לעזוב את עזה יקבל מעבר בטוח למדינות קולטות.
- עם קבלת ההסכם, סיוע הומניטרי מלא יוזרם מיידית לעזה – כולל מים, חשמל, ביוב, בתי חולים, מאפיות, ציוד לפינוי הריסות ופתיחת דרכים – בהתאם להסכם מ־19 בינואר 2025.
- חלוקת הסיוע תיעשה באמצעות האו"ם, הסהר האדום וגופים בינלאומיים ניטרליים נוספים, ללא התערבות הצדדים. מעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים באותו מנגנון שנקבע בינואר 2025.
- עזה תנוהל באופן זמני בידי ועדה פלסטינית טכנוקרטית ולא פוליטית, בתמיכת מומחים בינלאומיים, תחת פיקוח גוף בינלאומי חדש – "מועצת השלום" – בראשות הנשיא טראמפ ובהשתתפות מנהיגים נוספים, כולל טוני בלייר. גוף זה יתווה את מסגרת השיקום ויפקח על מימונו עד שהרשות הפלסטינית תסיים את רפורמותיה ותוכל לשלוט בעזה.
- תושק תוכנית כלכלית מיוחדת לפיתוח עזה בהובלת צוות מומחים שעמד מאחורי "ערי הפלא" במזרח התיכון, במטרה למשוך השקעות וליצור מקומות עבודה ותקווה.
- אזור כלכלי מיוחד יוקם - עם שיעורי מכס והסדרי גישה מועדפים שיש להתחשב בהם - עם המדינות המשתתפות.
- איש לא יוכרח לעזוב את עזה. מי שיבחר לצאת - יהיה חופשי לעשות כן וגם לשוב. עידוד התושבים יהיה להישאר ולבנות עתיד טוב יותר.
- חמאס ויתר הארגונים לא ייטלו חלק בניהול עזה. כל תשתיות הטרור - כולל מנהרות ומפעלי נשק - יושמדו. תהליך הפירוז ייעשה תחת פיקוח בינלאומי, כולל מנגנון השבת נשק בתמורה לתמיכה ושיקום.
- שותפים אזוריים יעניקו ערבויות לכך שחמאס ושאר הפלגים יקיימו את התחייבויותיהם ושעזה החדשה לא תהווה איום.
- תוקם "כוח ייצוב בינלאומי זמני" (ISF) בשיתוף ארה"ב, מדינות ערב, מצרים וירדן, שיאמן וישתף פעולה עם כוחות משטרה פלסטיניים בעזה ויאבטח את הגבולות.
- ישראל לא תכבוש או תספח את עזה. נסיגת צה"ל תיעשה בהדרגה בהתאם לעמידה באבני דרך בפירוז.
- אם חמאס יעכב או יסרב להצעה, הסעיפים – כולל הכנסת סיוע – ייושמו באזורים המפורזים שיימסרו ל־ISF.
- יושק תהליך של דיאלוג בין-דתי לעידוד סובלנות, דו-קיום ושלום.
- ככל שתתקדם בניית עזה מחדש וכאשר תוכנית הרפורמות הפלסטינית תיושם במלואה, ייבחנו התנאים למתווה אמין לעצמאות פלסטינית.
- ארצות הברית תקים מנגנון שיח בין ישראל לפלסטינים כדי לקבוע אופק מדיני לדו-קיום בטוח ומשגשג.