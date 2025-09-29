התגובות לתוכנית טראמפ: "הייתה יכולה להתקבל לפני חודשים"

במערכת הפוליטית ומשפחות חטופים הגיבו לתוכנית שהציג נשיא ארצות הברית לסיום המלחמה. הנשיא הרצוג: "התוכנית מעניקה תקווה לשחרור חטופים". השר יואב קיש: "הסכם שמוביל להשגת כל יעדי המלחמה". ח"כ איזנקוט: "על נתניהו להתעלם מאיומים פוליטיים". עינב צנגאוקר: "לא קונים את המילים הריקות של נתניהו"

גורמים רבים במערכת הפוליטית הגיבו הערב (שני) להצעתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע תמיכה ומסר: "התכנית שהוצגה הערב על ידי הנשיא טראמפ מעניקה תקווה אמיתית לשחרור החטופים, להבטחת הביטחון לתושבי ישראל, לסיום המלחמה ושינוי המציאות ברצועת עזה ובמזרח התיכון לעבר פתיחת דף חדש של שותפות אזורית ובינלאומית. אני מברך על התכנית וקורא לקדם את יישומה המהיר".

ח"כ גדי איזנקוט מסר: "ראש הממשלה נתניהו, עליך להתעלם מהאיומים הפוליטיים של השרים הקיצוניים בממשלתך שהכשילו את השבת החטופים בשנתיים האחרונות. העם תומך בהחזרת החטופים ויש רוב ברור לכל החלטה כזו בכנסת, בתמיכתה של האופוזציה".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב בחיוב וכתב: "מברך את הנשיא טראמפ על המאמצים האדירים שהוא משקיע כדי להביא להשבת חטופינו והבטחת ביטחון מדינת ישראל".

לדברי גנץ: "ועכשיו - הגיע זמן יוזמה. צריך לממש את תוכנית הנשיא, להשיב את כל חטופינו, לשמור על חופש פעולה ביטחוני, להחליף את שלטון החמאס ולהכניס את מדינות ערב לעזה כפי שהצעתי כבר לפני שנה וחצי".

ח"כ גלעד קריב מהדמוקרטים פרסם תגובה בה נאמר: "‏האנגלית המהוקצעת והשחצנות הטבעית של נתניהו לא תשנה את העובדה הפשוטה והמזוויעה שהתוכנית שהוא מסכים אליה היום היתה יכולה להתקבל לפני חודשים על גבי חודשים. כמה אובדן חיים היה יכול להיחסך".

יו"ר ש"ס אריה דרעי: מביע תמיכה מלאה בתוכנית

בקואליציה בירכו על הודעת טראמפ. יו"ר הכנסת אמיר אוחנה צייץ: "ליגה אחרת". שר החינוך יואב קיש כתב: "הסכם שמוביל להשגת כל יעדי המלחמה. תודה לראש הממשלה נתניהו ולידיד הכי טוב של ישראל, הנשיא טראמפ".

השר ניר ברקת כתב: "הגאונות המדינית של ראש הממשלה, בנימין נתניהו שוב הוכיחה את עצמה – נתניהו הצליח לשכנע את הנשיא טראמפ ומדינות ערב בצדקת דרכה של ישראל".

"אני סומך על ראש הממשלה נתניהו שלא תקום מדינה פלסטינית לעולם! תודה גדולה לידיד האמת, הנשיא טראמפ וגאווה גדולה למדינת ישראל ולמנהיגות של נתניהו". השר מיקי זוהר כתב: "ישראל עושה שלום מתוך עוצמה. תודה לנשיא טראמפ, תודה לראש הממשלה נתניהו".

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "אני מביע תמיכה מלאה בתוכנית הנשיא, ומתפלל כי כבר בחג הסוכות הקרוב נזכה לראות את בנינו החטופים שבים לחיק משפחותיהם, את חיילי המילואים שבים לבתיהם – ונזכה כולנו ל'סוכת שלום' אמיתית".

"אנחנו במקום יותר טוב מאיפה שהיינו הבוקר"

גם משפחות חטופים הגיבו. עינב צנגאוקר, אימו של מתן, כתבה: "לא קונים את המילים הריקות של נתניהו. הוא הבטיח לי בפנים לפני חודשיים שיחזיר את כולם ואז פוצץ את ההסכם. בשנתיים האחרונות הוא חיבל בכל הזדמנות להביא הסכם כולל ולסיים את המלחמה".

צנגאוקר המשיכה: "‏הוא בחר להפציץ חטופים במקום להצילם. עם שלם רוצה לראות את הילדים והילדה שלנו בבית, את כולם! המאבק ממשיך ויחריף עד שאחרון החטופים והחיילים יחזרו הביתה. יש את הדרך הקלה ויש את הדרך הקשה. אני מעדיפה את הדרך הקלה. באיזו דרך תבחר הפעם נתניהו"?

רובי חן, אביו של איתי חן אמר: ״אופטימיות זהירה. אנחנו במקום יותר טוב מאיפה שהיינו הבוקר. עם זאת, אין הסכמה של חמאס ואין לוח זמנים לתחילת יישום ההסכם. ימים ארוכים מחכים לנו עד שנראה את החתימה על ההסכם ומימושו״.