"בראש סדר העדיפויות של חמאס: עומק הנסיגה של צה"ל ולוחות הזמנים שלה"

לדברי מקורות פלסטינים המעורים במו"מ, טרם הגעתו לשיחות במצרים ממפה חמאס את סלעי המחלוקת בין הצדדים, ומציב נמוך יותר ברשימה סוגיות אסטרטגיות כמו פירוז הרצועה מנשק. מקורות אחרים מצננים את ההתלהבות: אין אינדיקציות לפריצת דרך, צריך לחכות לשיחות
מחבר אליאור לוי
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025
פעילות צה"ל בעזה, אפריל 2025 צילום: דובר צה"ל

מקורות פלסטינים המעורים במשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים אמרו לכאן חדשות כי חמאס הציב בראש סדרה העדיפויות שלו את עומק הנסיגה של צה"ל מרצועת עזה ואת לוחות הזמנים שלה - כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

 

לדברי המקורות, טרם הגעתו לשיחות במצרים ערך ארגון הטרור ישיבות הכנה אינטנסיביות כדי למפות את כל סלעי המחלוקת הקשים בין הצדדים, ואף הגדיל לעשות ודירג את המחלוקות מהקריטיות ביותר עד לאלה החשובות לו פחות.

סוגיית הנסיגה מטרידה את הנהגת חמאס יותר משאר הסוגיות האסטרטגיות וארוכות הטווח, כמו פירוז רצועת עזה מנשק.

"אין אינדיקציות לפריצת דרך, צריך לחכות לשיחות"

עוד פורסם הערב במהדורה כי מקורות המעורים בשיחות מצננים את ההתלהבות ואומרים כי אין כרגע אינדיקציות לפריצת דרך במשא ומתן. לדבריהם, יש פערים בין ישראל וחמאס, וצריך לחכות לתחילת השיחות בשארם א-שיח כדי לדעת עד כמה הצדדים קרובים להסכם.

 

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אומרים כי הוא מראה אופטימיות, בדומה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כדי לא להצטייר מול האמריקאים כמי שמערים קשיים על המגעים.

עם זאת, מוקדם יותר היום דווח בסעודיה כי בחמאס החלו לאתר את גופות החטופים החללים ברחבי הרצועה לקראת העסקה המתגבשת. לפי מקור המעורה בפרטים, ייקח זמן להחזיר את החטופים החללים, ויש גמישות בנושא מצד האמריקנים. המקור אף עדכן כי חמאס הודיע שהוא הסכים למסור את נשקו לגוף פלסטיני-מצרי, תחת פיקוח בינלאומי.

מסתמן: וויטקוף, קושנר ודרמר יצטרפו לשיחות ביום רביעי

השיחות ייפתחו מחר בשארם א שייח' ללא נוכחותם של בכירי ממשל טראמפ - השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר - או של ראש המשלחת הישראלית רון דרמר. 

 

לפי מקורות המעורים בנושא, כבר כעת מסתמן תאריך היעד להצטרפותם של הבכירים לשיחות - יום רביעי הקרוב. פרק הזמן הזה נועד לאפשר לצדדים להגיע להבנות בנקודות שנמצאות במחלוקת בין ישראל לחמאס. המטרה, לדברי המקורות, היא שהמשלחות "יתגברו על המכשולים" בעת הזו.

בקרב גורמי המקצוע יש תנודות ברמת האופטימיות לגבי האפשרות להתקדם כבר בימים הקרובים. גורמים המעורים בנושא אומרים כי הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, חרף הצהרותיהם של נתניהו וטראמפ.

