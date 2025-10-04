טראמפ פרסם את מפת קו הנסיגה הראשוני: "כשחמאס יסכים - הפסקת האש תחל מיד"

נשיא ארה"ב כתב ברשת החברתית שלו כי ישראל הסכימה לקו נסיגה ראשון וכי כשיאשר אותו חמאס הפסקת האש תיכנס מייד לתוקף. אז ישוחררו החטופים והאסירים הפלסטינים ויווצרו התנאים לשלב הבא בהסכם

נשיא ארצות הברית דונלנד טראמפ צייץ הלילה (שבת) את מפת קווי הנסיגה של כוחות צה"ל שנכללה בתוכניתו.

מפת קו הנסיגה הראשוני של טראמפ (צילום: Truth Social)

טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social כי ישראל הסכימה לקו נסיגה ראשון וכי כשיאשר אותו חמאס הפסקת האש תיכנס מייד לתוקף. אז ישוחררו החטופים והאסירים הפלסטינים ויווצרו התנאים לשלב הבא בהסכם. לטענת טראמפ "כך אפשר יהיה לסיים את הקסטרופה הזו שנמשכת כבר 3,000 שנה".

המסר הישראלי שהועבר לארה"ב: תוכנית נסיגת צה"ל מעזה

מוקדם יותר הערב פורסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי לאחר השבת כל החטופים, צה"ל יסוג לאחור מאזורי הלחימה אך יישאר עדיין בשטח הרצועה. לפי תוכנית טראמפ, כוחות צה"ל יעמדו על ה"קו הצהוב". לאחר שכוחות זרים יכנסו לרצועה, תהליך שימשך חודשים כחלק מתוכנית טראמפ, צה"ל יסוג ל"קו האדום", תוך העברת שליטה לכוח ערבי-זר שיפעל מטעם המנדט האמריקני. בשלב האחרון צה"ל יסוג מהרצועה ויתייצב על מרחב החיץ.

גורמים בישראל העבירו לאמריקנים מסר על המקומות שבהם צה"ל מתכוון להישאר גם שנים קדימה:

מרחב החיץ שמסביב לרצועה ציר פילדלפי בגבול מצרים רכס ה-70

רכס ה-70 הוא הוא רכס כורכר אסטרטגי ברצועת עזה, שמתנשא לגובה של כ-70 מ' מעל פני הים. הרכס שולט היטב בתצפית ובאש על אזורים נרחבים בצפון הרצועה, בהם העיר עזה, שוג'עייה, זיתון, ג'באליה ועל הישובים הישראלים כדוגמת נחל עוז, כפר עזה ומפלסים. בישראל אומרים שהאמריקנים מבינים את הצורך הישראלי בהישארות במקומות אלה.

המחלוקות שמאיימות לעכב את יישום תוכנית טראמפ

עוד דווח הערב במהדורת כאן חדשות על כמה מהמורות העומדות בדרך להסכם, בהן פירוז רצועת עזה מנשק, ערבויות להפסקת אש קבועה, זהות הכוח הבין לאומי שיוצב בעזה, מי ישלוט בעזה ביום שאחרי וקווי הנסיגה של צה"ל מעזה. על אף האופטימיות, בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות שהמשא ומתן יהיה ארוך יחסית, ושחמאס ידרוש הסכמות על החלק השני של הסכם, כדי להוציא לפועל את חלקו הראשון.