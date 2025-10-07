בכירים מצרים: "ישראל לא מתלהבת לסיים את המלחמה, צופים שתציב מכשולים"

בכירים מצרים אמרו הבוקר (שלישי) לעיתון הלבנוני אל-אח'באר המזוהה עם חיזבאללה כי לתחושתם ארצות הברית הפעם מבטאת רצון מעשי להפסיק את המלחמה, אלא שהרצון האמריקני "לא פוגש התלבות ישראלית". עוד הוסיפו כי הם "צופים שישראל תציב מכשולים ברורים מול ההסכם שיבואו לידי ביטוי בשמות המחבלים הפלסטינים שישוחררו, במנגנוני הנסיגה של כוחות צה"ל ובלוח הזמנים ליישום הנסיגה".

במקביל, גורמים מצרים יודעי דבר שצוטטו בעיתון הלבנוני אמרו כי המשלחת הישראלית הציגה שאלות בעניין הגורם שינהל את עזה בימים הראשונים של הנסיגה הישראלית, "מה שהצביע על כוונות מכוונות להכשיל את ההסכם". זאת, לדבריהם, בייחוד בצל אמירות של חברי המשלחת הישראלית שכוחות צה"ל לא ייסוגו, אם חמאס ימשיך להיות אחראי על העניין הארגוני והביטחוני בעזה ולו באופן זמני.

בתוך כך, שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, אמר הבוקר במסיבת עיתונאים בקהיר עם שרת החוץ של סלובניה כי הם מקווים שהמשא ומתן בשארם א-שייח' יוביל להתקדמות גדולה לסיום המלחמה בעזה. לדבריו, מה שעומד על הפרק הוא יישום השלב הראשון של תכנית טראמפ – שחרור החטופים ופריסה מחדש של הכוחות הישראליים, "כדי שיהיה אפשר להכשיר את הקרקע בשטח לשחרור החטופים, הזרמה מלאה של סיוע הומניטרי לעזה ללא תנאים באמצעות גופי האו"ם כדי למנוע את הגירתם של הפלסטינים, הקמת מנגנון ביטחוני שיספק ביטחון לכל הצדדים ושיבטיח נסיגה ישראלית מלאה וביסוס נתיב השלום הצודק על בסיס פתרון שתי המדינות וחיזוק הרשות הפלסטינית".

במקביל בכיר חמאס בחו"ל, מחמוד אל-מרדאווי, התראיין לעיתון לרגל שנתיים לטבח 7 באוקטובר ואמר בהתייחס לתוכנית טראמפ כי מדובר בתוכנית ישראלית בראש ובראשונה שמתמקדת בסגירת סוגיית החטופים מבלי לתת את תשומת הלב לדרישות ולזכויות של העם הפלסטיני: "כל מה שישראל דורשת נקבע בלוחות זמנים ובמנגנונים ברורים וכל מה שנדרש מהצד הפלסטיני תלוי בכוונות הטובות של ישראל. ההתנגדות לא תקבל הסכם שלא יוביל לסיום המלחמה או הסכם שיסתור את הזכויות של העם הפלסטיני. חמאס מגלה גמישות באופן קבוע, אבל ניסיון העבר של המשא ומתן גורם לו להיות זהיר וספקן".