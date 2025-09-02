נתניהו: "חוק הגיוס חייב לעבור כדי שהחרדים יחזרו לממשלה בחודש הבא"

נתניהו: "חוק הגיוס חייב לעבור כדי שהחרדים יחזרו לממשלה"
ביומיים האחרונים הפציר רה"מ בשותפיו החרדים וביו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט להעביר חוק גיוס בהקדם. הדיונים בחוק יתחדשו מחר, במקביל לגיוס עשרות אלפי חיילי מילואים
מחבר יערה שפירא
גפני גולדקנופף
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר ביומיים האחרונים על האמירה שלפיה "חוק הגיוס חייב לעבור כדי שהחרדים יחזרו לממשלה בחודש הבא" - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות. את הדברים אמר נתניהו גם לשותפיו החרדים עצמם וגם ליו"ר ועדת החוץ והביטחון החדש, ח"כ בועז ביסמוט.

ביסמוט נפגש היום עם השר לשעבר אריאל אטיאס, נציג החרדים למגעים. בפגישתם עלה כי הייעוץ המשפטי דוחה את הרעיון שיזם ביסמוט לתקן תקנת חירום שלפיה במשך שנה יגייס צה"ל חרדים כפי צורכו, ובתמורה לכך יבוטלו באחת כל הסנקציות שקיימות היום כלפי חרדים. 

מחר, במקביל לגיוס עשרות אלפי חיילי מילואים לצורך כיבוש העיר עזה, יתחדשו הדיונים בכנסת בנושא חוק הגיוס. 

