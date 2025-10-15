הרצוג על הדרת נשיא ביהמ"ש העליון והיועמ"שית מנאום טראמפ: "לא ראוי"

הנשיא מתח ביקורת על הדרתם של נשיא ביהמ"ש העליון ושל היועמ"שית מנאום טראמפ בכנסת: "פגיעה בממלכתיות" חברי הקואליציה תקפו: "השופט יצחק עמית לא נבחר כחוק לנשיא. מיארה הודחה כחוק"

הנשיא יצחק הרצוג גינה היום (שלישי) את ההחלטה להדיר מנאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכנסת את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית ואת היועמ"שית, גלי בהרב מיארה. בהודעה שפרסם, כינה הרצוג את ההחלטה "מעשה לא ראוי ופגיעה בממלכתיות".

עוד הוסיף הנשיא כי הדבר מהווה "פגיעה בכבוד רשויות השלטון" והוסיף ש"הדרתם ממעמד רשמי והיסטורי שכזה היא צעד בלתי מתקבל על הדעת, ודאי בימים של אחדות".

שרי הממשלה מיהרו להגיב לגינוי הנשיא, ונקטו בקו תקיף נגד הודעת הרצוג. סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין כתב כי גם מצד נשיא ביהמ"ש העליון והיועמ"שית בוצעה פגיעה בממלכתיות. "השופט יצחק עמית לא נבחר כחוק לנשיא בית המשפט העליון. עו״ד בהרב מיארה הודחה כחוק בהחלטה פה אחד של הממשלה מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה". כתב לוין והוסיף כי הוא "מצפה מנשיא המדינה ומכל אדם הגון להתייצב לצד הכנסת והממשלה, ולא לאפשר לרמוס את סמכויותיהן ולבטל את בחירת העם"

גם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה התייחס להודעת הנשיא, וטען כי "מצער שנשיא המדינה מצפה שרק רשות אחת תהיה "ממלכתית" ותנהג לפי הכללים בזמן שרשות אחרת רומסת אותה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. מי שרומס את הכנסת בהחלטותיו - לא יכול לצפות להזמנת כבוד ממנה. לא כל עוד אני יושב-הראש שלה".

על איזה נשיא בית משפט ויועמ״שית הנשיא הרצוג מדבר? פייק נשיא שלא מונה כחוק וחטף לעצמו את הנשיאות בכח הזרוע? על יועמ"שית שהודחה כחוק?



החרפה היא שנשיא המדינה מכיר בהחלטה של אדם אחד למנות את עצמו אבל לא מכיר בהחלטת ממשלה שהתקבלה כחוק להדיח את עו״ד בהרב מיארה.

זו הפגיעה בממלכתיות.

שר התקשורת שלמה קרעי

שר התקשורת שלמה קרעי כתב פוסט תקיף בחשבונו ברשת X בו התייחס לחוקיות המינוי של נשיא ביהמ"ש העליון, אותו כינה קרעי "פייק", ולמעמדה של היועמ"שית: "רוצים ממלכתיות? קיימו את החוק. הפסיקו לרמוס את הדמוקרטיה, לחולל אנרכיה ולפגוע בממלכה". אליו הצטרפה גם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן שכתבה: "הכנסת לא תגיש את הלחי השניה למי שרומס את כבודה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ניצל את הדיון כדי לקרוא לשינוי עם אירוע פתיחת מושב הכנסת: "אני קורא לאמיר אוחנה: תן לעם הזה הזדמנות לטוב משותף, הזמן את נשיא בית המשפט העליון לטקס הפתיחה של הכנסת בתוארו ובתפקידו הרשמי". הוסיף לפיד וקרא לנשיא הרצוג "להודיע שלא ישתתף באירוע פתיחת מושב הכנסת אם כבוד השופט עמית לא יוזמן בתפקידו הרשמי כנשיא בית המשפט העליון".

אתמול היו רגעים נדירים של ממלכתיות ואיחוד העם, וכבר הקואליציה חוזרת למריבות ופילוג. אפשר אחרת, חייבים אחרת. אני קורא לאמיר אוחנה: תן לעם הזה הזדמנות לטוב משותף, הזמן את נשיא בית המשפט העליון לטקס הפתיחה של הכנסת בתוארו ובתפקידו הרשמי.



חבר הכנסת מטעם העבודה, גלעד קריב

חבר הכנסת מטעם העבודה, גלעד קריב גינה את אוחנה: "במלאות שנתיים לאסון הנורא שפקד את עם ישראל, אמיר אוחנה ממשיך להרים יד על הממלכתיות הישראלית. ספק אם היה יו״ר כנסת שרמס תחתיו את מעמד הכנסת כמו אוחנה. יושב ראש כנסת שלא מכיר בנשיא בית המשפט העליון אינו ראוי להכרה מצד חברי הכנסת. חבר הכנסת אוחנה אינו ראוי לתפקידו, וכל יום בו הוא מכהן כיושב ראש כנסת מהווה סכנה לדמוקרטיה הישראלית".