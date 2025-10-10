שר המשפטים יריב לוין תמך בעמדת קרעי: "היא לא צריכה להיות פה, זו בושה". מזכיר הממשלה יוסי פוקס: "מבחינתה יש צו ביניים, היא עדיין בתפקיד והיא באה"

השר קרעי בממשלה: "למה היועמ"שית פה? היא מפוטרת"

נושא נוכחותה של היועמש"ית גלי בהרב מיארה בישיבת הממשלה שעסקה באישור העסקה העסיק חלק מהשרים. כך פורסם היום (שישי) בכאן חדשות.

במהלך הדיון קטע השר שלמה קרעי את דברי שר הביטחון ואמר: "למה היועמ"שית יושבת פה? היא מודחת. היא לא יועצת משפטית שלנו. למה היא פה? מה זה הדבר הזה?".

שר המשפטים יריב לוין הצטרף לביקורת של השר קרעי ואמר: "נכון, היא לא צריכה להיות פה. זו בושה".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב לכך ואמר: "מבחינתה יש צו ביניים. היא עדיין בתפקיד והיא באה". השר קרעי הגיב על כך ואמר: "אבל היא מודחת, היא מפוטרת".

בחודש שעבר תשעת שופטי בג"ץ הציעו לממשלה לחזור בה מהדחתה של בהרב מיארה ולנהל את המהלך כמקובל דרך הוועדה המקצועית. כמו כן, בג"ץ כתב כי הממשלה לא הציגה טעמים שמצדיקים סטיה מדרך הפיטורים המקובלת דרך ועדה מקצועית.

השופטים הוציאו צו על תנאי לאחר שהממשלה לא הגישה את תגובתה לבג"ץ לקראת הדיון. כמו כן כל תשעת השופטים הדגישו כי אין לפגוע במעמד היועצת או בעבודה מולה. הדיון בוטל כדי לאפשר לממשלה לחזור בה מההחלטה להדיח כך את בהרב מיארה. אם הממשלה לא תעשה זאת - תגיב לעתירה ואז יהיה דיון.