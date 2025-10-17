דיווח: ארה"ב וסעודיה במגעים להסכם הגנה

ארצות הברית מקיימת מגעים עם סעודיה לגיבוש הסכם הגנה, בהשראת ההסכם שחתמה וושינגטון עם קטר לאחר התקיפה הישראלית בבירה דוחה: "כל תקיפה בשטח סעודיה תיחשב איום על ביטחון ארצות הברית"

עיתון ה"פייננשיאל טיימס" דיווח היום (שישי) כי ארצות הברית מקיימת מגעים עם סעודיה לטובת גיבוש הסכם הגנה חדש בין המדינות. לפי הדיווח בעיתון הבריטי, ההסכם עם סעודיה יהיה דומה באופיו לזה שנחתם עם קטר לאחר התקיפה שביצעה ישראל בבירתה דוחה.

על פי הדיווח, במסגרת ההסכם תתחייב ארצות הברית לראות בכל תקיפה בשטח סעודה ככזו שמאיימת על שלומה וביטחונה של וושינגטון. בסעודיה מקווים שההסכם ייחתם במהלך ביקור יורש העצר מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בחודש הבא.

העסקה המתגבשת צפויה להגביר גם את שיתוף הפעולה המודיעני והצבאי בין המדינות, כך לפי גורם יודע דבר. גורם אמריקני הוסיף כי מתקיימות שיחות על חתימת ההסכם עם הגעתו של בן סלמאן לבית הלבן, אך הפרטים טרם סוכמו.

ההסכם המתגבש בין סעודיה לארצות הברית יחזק את מעמדה האזורי של הממלכה ועשוי לסייע לה בעימות עם איראן על ההשפעה באזור. לאחרונה השלימה סעודיה צעד נוסף לחיזוק מעמדה האזורי, זאת בדמות הסכם הגנה הדדי שנחתם עם פקיסטן המחזיקה בנשק גרעיני. הסכם זה מייצר חזית סונית כמשקל נגד למעמדה של איראן.