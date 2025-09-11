אחרי התקיפה בקטר

"במדינות המפרץ שוקלים להעריך מחדש את היחסים עם ישראל"

"במדינות המפרץ שוקלים להעריך מחדש את היחסים עם ישראל"
גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר לכאן חדשות כי בוועידת החירום בדוחה ביום ראשון צפויים בין היתר לדון במהלכי חרם נגד ישראל ובהערכה מחדש של היחסים איתה: "יש זעם אדיר על נתניהו, ההתנהלות היא בריונית ומשוגעת"
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
בן סלמאן יורש העצר הסעודי
צילום: אי-פי

במדינות המפרץ שוקלים להעריך מחדש את היחסים עם ישראל בעקבות התקיפה נגד ראשי חמאס בקטר - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. 

ביום ראשון תתקיים בדוחה בירת קטר ועידת חירום של מנהיגי המדינות הערביות והאסלאמיות, שמטרתה לגבש חזית אחידה נגד ישראל וממשלתה. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודי, ששוחח עם כאן חדשות, בוועידה עלולים לעלות בין היתר נושאים כמו מהלכי חרם נגד ישראל והערכה מחדש של היחסים איתה. 

הגורם אמר כי במפרץ יש "זעם אדיר" על נתניהו בעקבות התקיפה. לדבריו, נתניהו "לא מכבד את המפרץ, לא את ההסכמים ולא שום דבר אחר".

"כולנו יודעים שחמאס הם טרוריסטים, ובימים הראשונים אחרי מתקפת 7 באוקטובר היינו עם ישראל, אבל ההתנהלות הנוכחית היא בריונית ומשוגעת", הוסיף. 

עוד בנושא

הפגנת תמיכה בחמאס בטורקיה

לפני התקיפה בקטר: ישראל שקלה לחסל את צמרת חמאס בטורקיה

בכירי חמאס ששהו על פי דיווחים במבנה שהותקף בדוחה בירת קטר

הבכירים הוזהרו? הסיבות האפשריות לכישלון התקיפה בקטר

 

 

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • תרבות הביטול
    מה היה הטיפ של הרב אורי זוהר לקולנוען המתחיל?
  • צרות של עשירים: אילון מאסק נפרד מהתואר "האיש העשיר בעולם"
    צרות של עשירים: אילון מאסק כבר לא "האיש העשיר בעולם"
  • נעם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון בפסטיבל טורונטו, הלילה
    תחת אבטחה כבדה: הסרט על נעם תיבון הוקרן בפסטיבל טורונטו
  • אייפון 17 בדרך: מתי יגיעו האייפונים החדשים לישראל - וכמה הם יעלו?
    אייפון 17 בדרך לישראל. כמה הוא יעלה לנו?
  • אמה סטון, חואקין פיניקס, ניקולה קוכלן
    החרם על מוסדות קולנוע מישראל ממשיך להתרחב

אולי יעניין אותך