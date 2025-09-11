גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר לכאן חדשות כי בוועידת החירום בדוחה ביום ראשון צפויים בין היתר לדון במהלכי חרם נגד ישראל ובהערכה מחדש של היחסים איתה: "יש זעם אדיר על נתניהו, ההתנהלות היא בריונית ומשוגעת"

במדינות המפרץ שוקלים להעריך מחדש את היחסים עם ישראל בעקבות התקיפה נגד ראשי חמאס בקטר - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

ביום ראשון תתקיים בדוחה בירת קטר ועידת חירום של מנהיגי המדינות הערביות והאסלאמיות, שמטרתה לגבש חזית אחידה נגד ישראל וממשלתה. לפי גורם במשפחת המלוכה הסעודי, ששוחח עם כאן חדשות, בוועידה עלולים לעלות בין היתר נושאים כמו מהלכי חרם נגד ישראל והערכה מחדש של היחסים איתה.

הגורם אמר כי במפרץ יש "זעם אדיר" על נתניהו בעקבות התקיפה. לדבריו, נתניהו "לא מכבד את המפרץ, לא את ההסכמים ולא שום דבר אחר".

"כולנו יודעים שחמאס הם טרוריסטים, ובימים הראשונים אחרי מתקפת 7 באוקטובר היינו עם ישראל, אבל ההתנהלות הנוכחית היא בריונית ומשוגעת", הוסיף.