ראש המוסד לשעבר יוסי כהן לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות. כהן נפגש בשבועיים האחרונים בארבע עיניים עם יו"ר כחול לבן בני גנץ.

ההחלטה של כהן נתקבלה למרות שהצהיר לאחרונה כי כדי לחולל שינוי במדינה הוא האיש שצריך להיות ראש הממשלה.

בריאיון לפודקאסט "בסלון של יסמין" אמר כהן: "בעבר תמיד אמרו לי בבית 'אל תתקרב לפוליטיקה' בגלל המחירים הכבדים שכרוכים בך. היום, במידה רבה, אין ברירה. אם רוצים שינוי של ממש - אני צריך להיות ראש הממשלה".

"מגיל 1 ועד גיל 60 שירתי את מדינת ישראל ולא עשיתי שום דבר אחר. אהבתי את זה ואני עדיין אוהב את זה", הוסיף כהן. "אני מנסה לעשות ככל יכולתי גם היום".

כהן מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שפירסם הודעה שמסמנת את גופי הביטחון כאחראים למחדל 7 באוקטובר. "אחריות מקבלים בתחילת התפקיד, לא במהלכו", אמר כהן בתחילת המלחמה לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב. "לעם ישראל לא מגיעות רק תשובות, מגיעה לו מערכת טובה יותר שיודעת להגן על מדינת ישראל בגבולותיה".

מלשכת גנץ נמסר בתגובה: "גנץ נפגש עם גורמים רבים ובכירים לשעבר במערכת הביטחון. הפגישה בין השניים עסקה בתוכנית הביטחונית שגנץ עובד עליה בחודשים האחרונים".