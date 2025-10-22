בית הדין בהאג: ישראל לא הוכיחה כי חלק משמעותי מעובדי אונר"א הם אנשי חמאס

דו"ח של בית הדין הבין-לאומי לצדק, שניתן לבקשת האו"ם, מותח ביקורת על ישראל וקובע כי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדי סוכנות הסעד לפליטים פלסטינים היו או הינם מעורבים בפעילות טרור. לפני כשנה ישראל הפסיקה את פעילות הארגון בשטחה

בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג מתח היום (רביעי) ביקורת על ישראל בחוות דעת מייעצת, וקבע כי לא הוכח שחלק משמעותי מעובדי אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים, היו או הינם אנשי חמאס, מעורבים בטרור או כי הסוכנות פעלה בניגוד לתפקידה.

בנוסף נכתב כי גם אם ייתכן שמספר מאנשי הארגון פעלו בניגוד לעקרונותיו - פעילותו נחוצה באזור ולא הוצגה חלופה למענה שהוא נותן.

עוד קבע בית הדין בחוות הדעת, שניתנה לבקשת העצרת הכללית של האו"ם, כי ישראל מחויבת לספק סיוע ומענה הומניטרי לאוכלוסייה ברצועת עזה.

לפני כשנה הכנסת אישרה את החוק שאוסר על פעילות אונר"א בשטחה של ישראל, וזאת בשל מעורבות של חלק מאנשי הארגון בטרור, גם בטבח 7 באוקטובר.

המהלך יצא לפועל למרות התנגדות מפורשת של הממשל בארצות הברית ושל שורת מדינות באירופה, כמו גם המלצה של יועצים משפטיים שלא לעשות כן בשל השלכות משפטיות.