הצליח להרגיז את הסעודים: התגובות על "אמירת הגמלים" של סמוטריץ' מצדו השני של ים סוף

אזרח סעודי ששוחח עם כאן חדשות הסביר שבסעודיה מאוד מתגאים בגמלים - סמל של הממלכה, ובתרבות המדבר שכל כך מזוהה איתה: "המדבר שלנו הוא מקור האור והחיים לעולם", ולעג לשר: "אין לו את היכולת השכלית לדבר על הסעודים במאה ה-21"

בסעודיה לא היו מרוצים, כצפוי, מאמירתו של שר האוצר סמוטריץ' היום (חמישי) בה דחה את האפשרות של כינון יחסים רשמיים בין ישראל והממלכה - ועקץ "שימשיכו לרכוב על גמלים".

"אנחנו מתגאים בסמלי הסביבה של הממלכה", אמר סולטאן, אזרח סעודי תושב ריאד, בשיחה מיוחדת עם כאן חדשות: "כן - אנחנו מתגאים ברכיבה על גמלים וסוסים, הגמלים הם סמל הכוח שלנו בערב הסעודית".

"נורמליזציה תמורת מדינה פלסטינית? תמשיכו לרכוב על גמלים". בירת סעודיה ריאד וסמוטריץ' צילום: AP

"המדבר שלנו הוא שנותן אספקה לקווי האנרגיה העולמיים, המדבר שלנו הוא מקור האור והחיים לעולם, מהמדבר שלנו יצאו הנביאים, מהמדבר שלנו יצאו מדענים". הוסיף סולטאן. "המדבר שלנו הוא מבין 20 הכלכלות החזקות בעולם, מבין 20 המדינות עם הכי הרבה כישרונות בתחום הבינה המלאכותית".

"אנחנו עולים על מדינות רבות - כולל ישראל. אדון סמוטריץ' לא ראוי ואין לו את היכולת מבחינה שכלית לדבר על הסעודים במאה ה-21". סיכם.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דחה על הסף את האפשרות לכינון יחסים עם סעודיה בתמורה להקמת מדינה פלסטינית, ואף עקץ בחריפות. בדברים שאמר היום בוועידת מכון צמת ומקור ראשון בנושא "הלכה בעידן הטכנולוגי", הבהיר סמוטריץ' את עמדתו: "הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה".

אחרי דבריו של סמוטריץ', ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תקף: "במקום לנסות לקדם הסכמים שישנו את פני המזרח התיכון, חברי הממשלה הזו מתבטאים כמו אחרוני הצייצנים באמירות מזיקות. לא כך מובילים שינוי. סמוטריץ חייב להתנצל".

שעות לאחר מכן מסר שר האוצר התנצלות מסוייגת בסרטון שפרסם. "‏האמירה הלא מתוכננת ולא מוצלחת שלי על סעודיה בהחלט הייתה לא במקומה ואני מצר עליה, אבל אני גם לא מוכן לקבל צביעות. כמו שאני לא רוצה חלילה לפגוע בסעודים, אני מצפה מהם לא לפגוע בי ובנו. מי שכופר בקשר החי והעמוק מאוד שלנו לחבלי המולדת ביהודה ושומרון - פוגע בנו. מי שמנסה לכפות עלינו באופן חד צדדי לקרוע את ארץ ישראל, לחלק אותה, להקים בה מדינת טרור שתסכן את קיומנו ואת עתידנו - פוגע בנו. כל המהלכים האלה שסעודיה מקדמת בתקופה האחרונה הם פוגעניים פי כמה ממשפט לא מתוכנן ולא מוצלח".

דבריו של סמוטריץ' נאמרים על רקע המגעים והדיווחים סביב הסכם אפשרי. מוקדם יותר החודש, אמר דיפלומט מאחת ממדינות המפרץ לכאן חדשות כי "סיום המלחמה בעזה אמנם הופך את הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה לקרובה יותר, אבל זה עוד לא בהישג יד". לדברי אותו דיפלומט, הסעודים דורשים לקבל "משהו גדול בעניין הפלסטיני" כתנאי להתקדמות.

עמדה זו עולה בקנה אחד עם מסרים עקביים שהועברו מריאד. גורם במשפחת המלוכה הסעודית הדגיש בשיחות עם כאן חדשות בחודשים האחרונים כי ארצו נותרה מחויבת לפתרון שתי המדינות ולהקמה של ישות מדינתית פלסטינית מפורזת, גם לאחר סיום המלחמה.

הסוגיה הפלסטינית והתנגדות למהלכים ישראליים חד-צדדיים ביהודה ושומרון עמדה גם בלב המגעים האזוריים. כפי שפורסם בכאן חדשות, נשיא האמירויות ויורש העצר הסעודי סיכמו בחודש שעבר כי במקרה של סיפוח ישראלי ביהודה ושומרון, איחוד האמירויות תפרוש מהסכמי אברהם. עבור הסעודים, מהלך כזה יוביל לסיום כל סיכוי לנורמליזציה.

באותו זמן, אמר גורם סעודי לכאן חדשות כי סיפוח ישראלי "יסתום את הגולל" על סיכויי הנורמליזציה, והוסיף כי מהלך כזה "משחק לידיים של איראן וחמאס, שהאינטרס שלהן הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב".