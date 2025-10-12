דיפלומט מאחת ממדינות המפרץ לכאן חדשות: "סיום המלחמה בעזה מקרב את הנורמליזציה, אבל זה עוד לא בהישג יד. הסעודים רוצים משהו גדול בעניין הפלסטיני"

עם סיום המלחמה בעזה - היכן עומדת הנורמליזציה עם סעודיה?

דיפלומט מאחת ממדינות המפרץ אמר הערב (ראשון) למהדורת כאן חדשות: "סיום המלחמה בעזה אמנם הופך את הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה לקרובה יותר, אבל זה עוד לא בהישג יד". על פי הדיפלומט, הסעודים רוצים משהו גדול בעניין הפלסטיני.

גורם במשפחת המלוכה הסעודית התעקש בשיחות עם כאן חדשות בחודשים האחרונים כי ארצו מחויבת לפתרון שתי המדינות ולהקמה של ישות מדינתית פלסטינית מפורזת גם אחרי סיום המלחמה.

מאחורי הקלעים של הנקודות בתוכנית של טראמפ לסיום המלחמה: הסעודים והטורקים הכניסו בהתחלה התחייבות לא לספח את יהודה ושומרון. בישראל הורידו את ההתחייבות הזאת.

נשיא האמירויות נפגש בחודש שעבר בריאד עם יורש העצר הסעודי, והשניים סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון - האמירותים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל. כך פורסם בכאן חדשות.

גורם סעודי אמר אז לכאן חדשות כי סיפוח שטחי יהודה ושומרון גם צפוי לסתום את הגולל על סיכויי הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. עוד הוסיף כי בנקיטת מהלכים שכאלו - ישראל משחקת לידיים של איראן וחמאס, שהאינטרס שלהם הוא למנוע יחסים בין ישראל למדינות ערב.