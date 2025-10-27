כסף למשטרה במקום לתשתיות: התוכנית החדשה לחברה הערבית

במקום השקעה בתשתיות אזרחיות, הממשלה הנוכחית מבקשת להפנות את כספי תוכנית החומש למגזר הערבי, שאושרה בממשלה הקודמת, לטובת חיזוק השיטור והאכיפה. על פי טיוטת ההצעה, שהפיצה השרה לשוויון חברתי מאי גולן, מאות מיליוני שקלים יופנו, בין היתר, להקמת מרכזי שיטור, מלחמה בכנופיות ותוספות שכר לשוטרים במגזר

המשרד לשוויון חברתי הפיץ השבוע טיוטת הצעה להעברת כספים לטיפול בפשיעה בחברה הערבית. במהדורת כאן חדשות פורסם היום (שני) כי התוכנית כוללת את העברת הכספים מתוכנית החומש, שמגיעים מהמשרד שבראשו מאי גולן – למשטרה.

בתקופת הממשלה הקודמת אושרה תוכנית חומש לחברה הערבית שכללה בניית תשתיות בריאות, חינוך וספורט. אך בסביבתה של השרה גולן הסבירו שלא הצליחו לקבל פירוט לגבי ייעדם הסופי של הכספים שהוקצו לפי התוכנית המקורית, וכי הבעיה המרכזית של החברה הערבית היא הפשיעה.

בין פרטי התוכנית החדשה שהגיעו לידי כאן חדשות, 988 מיליון שקלים יוקצו למרכזי שיטור ביישובים ערביים, 645 מיליון שקלים יעברו למלחמה בכנופיות בחברה הערבית. בנוסף, 548 מיליון יוקצו לטכנולוגיה לאכיפת חוק בחברה הערבית, 180 מיליון שקלים לתוספת שכר לשוטרים במגזר הערבי ו-141 מיליון שקלים למערך מודיעיני בבתי הסוהר. בין השאר, 14 מיליון שקלים יוקצו לפיקוח על רשויות מקומיות ערביות מפני זליגת תקציבים לארגוני פשיעה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "תופעות פשיעה המאפיינות את האוכלוסיה הערבית הן סחיטת דמי חסות ואלימות, הטיית מכרזים, שחיתות שלטונית, הפצת אמצעי לחימה ורצח". התוכנית צפויה להיות מאושרת בקרוב בממשלה אחרי שיתקבלו הערות משרדי הממשלה השונים.

תגובת השרה מאי גולן

החלטת ממשלה 550 של ממשלת בנט-לפיד-עבאס התנהלה באופן כושל ופושע, כשמיליארדים עברו ללא פיקוח ובקרה וזלגו בחלקם לידיים זרות ועוינות - ובכך העצימו את הפשיעה בחברה הערבית.

בעבודה משותפת ומאומצת של המשרד לשוויון חברתי בראשותי יחד עם משטרת ישראל והחשב הכללי, זיהינו זליגה משמעותית של כספים ממשלתיים לגורמים עברייניים. מטעמי סודיות כרגע איני יכולה לפרט, אך אני מציעה לכם להמתין עוד קצת. יחד עם השר בן גביר, הובלתי תוכנית מקיפה שתחזק את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, תחזיר את המשילות לשטח ותפעל למיגור הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית.