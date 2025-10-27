ראש המוסד לשעבר יוסי כהן: "לא ארוץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות"

ראש המוסד לשעבר אישר את חשיפת כאן חדשות, ואמר כי כרגע התשובה היא לא - אך הוסיף: "נראה מה יהיה בהמשך". לדבריו, כשהיה ראש המוסד, נתניהו רמז שהוא יהיה היורש שלו: "הוא גם הסביר למה, אבל אשתי אמרה 'בחיים לא'"

כפי שפורסם לראשונה במהדורת כאן חדשות, ראש המוסד לשעבר יוסי כהן הודיע הערב (שני) כי הוא לא ירוץ לפוליטיקה בבחירות הקרובות. את הדברים אמר בוועידת "שורת הדין" למלחמה באנטישמיות שנפתחה היום במוזיאון למורשת יהודית בניו יורק.

"התשובה היא לא. לא עכשיו", אמר ראש המוסד לשעבר, במענה לשאלה האם הוא מתכוון לרוץ בבחירות שצפויות להתקיים בעוד שנה. "נראה מה יהיה בהמשך".

לדבריו, "כשהייתי ראש המוסד, ראש הממשלה נתניהו רמז שאני היורש שלו. יום אחד הלכתי אליו ושאלתי אם באמת אמר את זה, והוא אמר שכן, והסביר למה. זה היה בשנת 2018 או 2019 אני חושב, ואז אשתי אמרה: 'לא, בחיים לא. אנחנו לא נכנסים לזה'".

"אבל אני חושב שהכול השתנה באופן דרמטי אחרי 7 באוקטובר, ויש צורך בהנהגה חדשה", המשיך כהן, "אז אי אפשר לשלול את האפשרות לגמרי. אני שוקל הכול, אבל ההחלטה עכשיו היא לא".

כאמור, בשבוע שעבר פורסם במהדורת כאן חדשות כי ראש המוסד לשעבר יוסי כהן לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כהן נפגש בשבועיים האחרונים בארבע עיניים עם יו"ר כחול לבן בני גנץ.

ההחלטה של כהן נתקבלה למרות שהצהיר לאחרונה כי כדי לחולל שינוי במדינה - הוא האיש שצריך להיות ראש הממשלה.