המהלך שבחן השר קרעי: הדרת הייעוץ המשפטי מדיון בחוק בכנסת

ועדת הכלכלה בכנסת צפויה לדון בהצעת חוק שנוגעת לתאגיד השידור. בהצעות מן הסוג הזה, יש נציגות של הייעוץ המשפטי מטעם משרד ממשלתי. אלא שהפעם, לכאן חדשות נודע כי שר התקשורת מעורב במניעת השתתפות היועצת המשפטית

בדיון שנקבע להיום (רביעי) בוועדת הכלכלה בכנסת, בהצעת חוק שנוגעת לתאגיד השידור, נמנעה תחילה השתתפות נציגות הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת. כך פורסם הבוקר לראשונה, בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

בייעוץ המשפטי רצו להשתתף בדיון, ובדרך קבע, יש נציגות של הייעוץ המשפטי של משרד ממשלתי בדיונים הנוגעים לאותו משרד. אלא שבמקרה הזה, עד אמש לא נרשמו נציגים. הטענה שעלתה - ששר התקשורת שלמה קרעי מעורב במניעת השתתפות היועצת המשפטית של משרדו.

אחרי פניית כאן חדשות לתגובת השר, הודיעו לוועדה בכנסת כי תגיע נציגות מטעם הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת.

זאת התגובה מטעם השר קרעי שמאשרת למעשה את הדברים: "מאחר שלא מדובר בהצעת חוק ממשלתית, אלא בהצעת חוק פרטית, נשקל תחילה לשלוח נציג מלשכת השר או מנכ"ל שיציג את עמדת השר ואת עמדת ועדת השרים לחקיקה. בהמשך, ביקשו מהייעוץ המשפטי להצטרף לדיון והבקשה אושרה".

היחסים בין השר קרעי לייעוץ המשפטי לממשלה מתוחים בין כה; קרעי הבהיר לא פעם כי אינו מכיר בסמכויות הייעוץ המשפטי, ואף תמך בי ציות לפסיקת בג"ץ בכל הנוגע להדחתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. גם בהקשר הספציפי של חקיקות במשרדו, נתקל לא פעם השר בקשיים מצד הייעוץ המשפטי - שלא התלהב, בלשון המעטה, ממהלכים שניסה לקדם השר.