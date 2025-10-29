כמעט עימות פיזי: אזרחים נאלצו להפריד בין השרים וסרלאוף וזוהר

שני השרים התקוטטו על רקע עימות על תפקידים במוסדות הלאומיים. וסרלאוף תקף: "אתם הולכים עם השמאל, תתביישו לכם" | צפו בתיעוד

השרים יצחק וסרלאוף ומיקי זוהר התקוטטו וכמעט גלשו לעימות פיזי - כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות. מקור העימות בקרב בשולי הקונגרס הציוני, שהשאיר את מפלגת עוצמה יהודית בחוץ.

וסרלאוף תקף בחריפות את זוהר על ה"דיל", שכולל את מפלגות האופוזיציה: "אתם הולכים עם הרפורמים, עם יש עתיד, עם השמאל, תתביישו לכם". זוהר השיב לו: "אתם שקרנים, חוצפנים, קיצוניים".

צפו בתיעוד:

אחרי פרסום התיעוד בכאן חדשות צייץ השר וסרלאוף: "החרם המכוער של מיקי זוהר יחד עם יש עתיד, מרצ והרפורמים נגד עוצמה יהודית במוסדות הלאומיים הוא תקדים חמור שבו לראשונה בתולדות ההסתדרות הציונית - שתמיד הייתה בה קואליציה מקיר לקיר - הוחרמה מפלגה יהודית ציונית. זהו כתם וחרפה לליכוד".